أحمد موسى يطالب الكهرباء بالالتزلم بجداول تخفيف الأحمال (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن معدلات تخفيف أحمال الكهرباء انخفضت مقارنة بالأيام الماضية في مناطق عديدية على مستوى الجمهورية، متابعا أن الكهرباء لم تنقطع خلال الأيام الأربع الماضية تماما.

قطع الكهرباء وصل في بعض المناطق 10 دقائق فقط

وأضاف أحمد موسى، خلال برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، انقطاع الكهرباء قل بشدة خلال الأيام الثلاث الماضية في بعض المناطق، ووصل في مناطق أخرى 10 دقائق فقط، مشيرا إلى أن التواجد الأمني على أعلى مستوى من وزارة الداخلية في كل أنحاء الجمهورية.

وزارة الكهرباء لابد أن تلتزم بالجدوال الخاصة يتخفيف الأحمال

وأوضح أن وزارة الكهرباء لابد أن تلتزم بالجدوال الخاصة يتخفيف الأحمال التي أعلنت عنها، قائلا/"بنصح اللي واقف على سكينة قطع الكهرباء من فضلك التزم بجداول تخفيف الأحمال"



بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في تنفيذ جدول تخفيف الاحمال من خلال قطع التيار الكهربائي على المشتركين لمدة ساعة بحد أقصى في 24 محافظة من الساعة 12:00 ظهرا اليوم الثلاثاء نتيجة نقص الوقود المستخدم لإنتاج الطاقه.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء عن أن جدول تخفيف الاحمال من خلال قطع التيار الكهربائي بدء من الساعة 12:00 ظهرا اليوم والتي تم الاعلان عنها من قبل مجلس الوزراء، ولايضم كافة المناطق كاشفًا عن أن السبب في ذلك هو الحفاظ على الامن العام وسلامه المواطنين.

وأوضح المصدر انه سيتم تطبيق الجدول، موضحًا أن المواطن يمكن أن يعرف بسهولة موعد فصل التيار عنه من خلال مراقبة توقيت الفصل أو عدمه.

وقال المصدر إن مركز التحكم القومي يفصل التيار لتخفيف الاحمال ساعة بحد أقصى ويجب على أي مواطن تزيد مده الانقطاع لديه عن الساعة الابلاغ عن طريق الخط الساخن 121 أو تطبيق طوارئ كهرباء. موضحًا أن الانقطاعات التي تستمر لأكثر من ساعة غير ناتجة عن تخفيف الاحمال وإنما أعطال فنية طارئة.