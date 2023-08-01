أعلن مجلس الوزراء عن مواعيد انقطاع الكهرباء في المحافظات، يوم الإثنين الماضي، وذلك في إطار ترشيد استخدام الطاقة؛ خاصة بعد ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير.

من جانبه أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن مبادرة صوتك مسموع خصصت أرقاما للتواصل في حال وجود مشاكل في مواعيد انقطاع الكهرباء في ظل تخفيف الأحمال.

أرقام ساخنة للإبلاغ عن شكاوى انقطاع الكهرباء في غير المواعيد المحددة

وأشار إلى أنه يمكن التواصل من خلال مبادرة صوتك مسموع عبر رقم واتساب 01150606783 ورقم الخط الساخن 15330 لتلقي شكاوى انقطاع الكهرباء.

وأكد مساعد وزير التنمية المحلية، أنه تم توجيه رؤساء الأحياء والمدن ونواب المحافظين بتكثيف الحملات للتأكد من التزام المحال التجارية والورش بالغلق في المواعيد المحددة وغلق الإضاءة القوية التي تتواجد على واجهتها في أثناء مواعيد العمل، وفصل كل الإعلانات الموجودة على واجهات المحال والإضاءة الداخلية بعد الغلق.

وفيما يتعلق بنظام العمل أون لاين يوم الأحد، أكد قاسم، أنه سيطبق في وزارة التنمية المحلية وعلى موظفي الدواوين بالمحافظات، وفي المصالح الحكومية غير المرتبطة بالتعامل المباشر مع المواطنين للعمل من المنزل بنظام الأونلاين لتخفيف الضغط على شبكة الكهرباء والأحمال وفق توجيهات رئيس الوزراء.