الأمن يستجيب لاستغاثة على "فيسبوك" بحملة مكبرة لاستهداف بؤر الإجرام بكفر الشيخ

كشفت الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية ، عن ملابسات فيديو تم نشره على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن ادعاء (أحد الأشخاص- مقيم بكفر الشيخ) انتشار أعمال البلطجة وترويج المواد المخدرة ، بإحدى قرى مركز مطوبس بكفر الشيخ.

الأمن يستجيب لاستغاثة على "فيسبوك".. بـحملة مكبرة لاستهداف بؤر الإجرام في كفر الشيخ

بالفحص تبين قيام الأجهزة الأمنية بتوجيه عدة حملات أمنية على المنطقة محل الشكوى والمناطق المتاخمة لها خلال الفترة من 1/1/2023 حتى 29/7/2023 أسفرت جهودها عن ضبط 225 قضية متنوعة بإجمالى 232 متهم، ضُبط بحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 69,348 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 39,875 كيلو جرام – كمية من مخدر الشابو– عدد 1950قرص مخدر- 25 سلاح نارى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- 49 سلاح أبيض).

وجارى استمرار توجيه الحملات بالمنطقة المشار إليها لضبط كافة المخالفات

الأمن يكشف ..تفاصيل فيديو تعدي بعض الأشخاص على سيدة في الشرقية

وفي واقعة أخري ، تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على "فيس بوك" يتضمن قيام مواطن بالتعدى على أحد الأشخاص وزوجته بالشرقية.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على "فيس بوك" يتضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدى على أحد الأشخاص وزوجته بالشرقية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 30 يوليو الماضى تبلغ لمركز شرطة الحسينية بمديرية أمن الشرقية بوجود مشاجرة بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين أن المشاجرة بين كلٍ من طرف أول (شخصين وسيدة ) طرف ثان (شخصين) جميعهم مقيمون بدائرة المركز تعدى خلالها كل طرف على الآخر بالضرب بسبب خلافات الجيرة "لهو الأطفال".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة وبمواجهتهما اعترفا بما جاء بالتحريات ـ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.