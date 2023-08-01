عرض سعودي جديد "لا يُقاوم" لجوزية مورينيو بعد رفض الأهلي

تلقى المدرب البرتغالي جوزية مورينيو المدير الفني لفريق نادي روما الإيطالي، عرض من السعودية للتدريب في المملكة بداية من الموسم المقبل في خطوة جديده ومختلفه بمسيرة مدرب الذئاب.

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رفض جوزية مورينيو عرض من قبل لتدريب النادي الأهلي السعودي ليكون خلفًا للمدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، وقرر البقاء رفقة نادي روما.

وصل عرض جديد لجوزية مورينيو لكن هذه المرة لتولي المهمة في أكاديمية سعودية كبيرة باسم "مهد الرياضية" سيتم إنشائها في الفترة المقبلة.

العرض السعودي المقدم لمورينيو

وعن طبيعة العرض المقدم لجوزية مورينيو ليكون عضوًا في مجلس إدارة أكاديمية مهد الرياضية، وسيوقع البرتغالي على عقود لمدة 3 سنوات مقبلة.

وافق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على بناء أكاديمية في السعودية باسم " مهد الرياضية"، والتي تعمل على اكتشاف المواهب الجديده في المملكة وتثمينها لتدريب جيل جديد من لاعبي كرة القدم الأبطال.

ويأتي هدف أكاديمية مهد الرياضية ليتماشى مع الاستثمارات المذهلة في كرة القدم السعودي بداية من شهر يناير الماضي للعام الجاري 2023.

هل يترك مورينيو نادي روما ؟

العمل في أكاديمية مهد الرياضية لن يجبر مورينيو على ترك نادي روما، وسيتمكن المدرب البرتغالي من الجمع بين هذا العمل كمستشار في الإدارة الرياضية للأكاديمية وكمدير فني لنادي روما الإيطالي.

موقف مورينيو من العرض السعودي

حتى الآن لم يحسم جوزية مورينيو موقفه النهائي بشأن العرض الذي لا يقاوم للعمل في أكاديمية سعودية مع الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وسفيرة المملكة السعودية بالولايات المتحدة ريما بنت بدر، ولاعب الكرة السابق إيوان لوبيسكو، من بين آخرين.

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