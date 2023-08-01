كثرة حالات الغرق بسبب تيار السحب (الخطر الكبير).. الأرصاد الجوية تُحذر

على مدار الأيام الماضية، كثرة الاخبار والبلاغات حول حدوث حالات الغرق، وهو ما أثار الخوف والذعر عن كثرة الحالات، وكانت حالة الغرق التي حظت بتداول الأخبار عنها هي وفاة نجل الفنان حسن يوسف، وهناك نصائح عامة هامة على المتجهين لقضاء أوقات إجازتهم فى المناطق الساحلية، يجب اتباعها منعا لحدوث حالات غرق جديدة، وبحسب ما أعنت عنه الأرصاد، فأن تيار السحب هو السبب الرئيسي.

تيار السحب وحالات الغرق.. أعرف التفاصيل

وفي هذا الصدد، كشفت الهيئة العامة للارصاد الجوية، عن أسباب حالات الغرق التي تكررت خلال الفترة الأخيرة، موضحة أن تيار السحب (rip current) القاتل المجهول هى سبب من الأسباب الرئيسية لحالات الغرق التى تحدث وذلك نتيجة لعدم معرفة الناس بها.

وأشارت الأرصاد الجوية، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى أن تيار السحب عبارة عن تيار مائى شديد يتحرك بسرعة كبيرة فى اتجاه البحر يتراوح سرعته بين (2.5:0.5) متر فى الثانية ( أسرع من أى سباح أوليمبى).

حالات غرق

ونوهت بان تيار السحب يبدأ من عمق متر تقريبا، ويحدث فى معظم الشواطئ الرملية التى بها أمواج مرتفعة، حيث إن المياه التى تتدفق مع الأمواج تحتاج لأن تعود مرة أخرى إلى البحر فترجع عن طريق أى قناه رملية (تكون المياه بها كأنها نهر يتحرك بسرعة داخل البحر) ويأخذ تيار السحب أى شئ فى طريقه و يسحبه داخل البحر.

كيف تعرف تيار السحب (الغرق)؟

تيار السحب

ــ يظهر الماء بشكل اهدأ أو بدون أمواج مد أكثر من المناطق المحيطة.

ــ وتتشكل تيارات السحب في أيام صافية وهادئة ومشمسة على أي شاطئ به أمواج متكسرة.

ــ ويظهر الماء معكرا بالرمل أكثر من المناطق المحيطة .

ونصحت الأرصاد الجوية، بانه يجب عدم السباحة بإتجاه الشاطئ لأن ذلك سوف يستنفذ كامل طاقتك ومع أول موجة هينفذ قدرتك على المقاومة و هيحدث الغرق، ويكون الحل هو السباحة بشكل موازى مع الشاطئ حتى تستطيع أن تخرج من منطقة السحب وبعد ذلك تستطيع أن تسبح مع الأمواج بإتجاه الشاطئ.