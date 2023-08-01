إرشادات هامة عند نزول البحر لتجنب الغرق (ِشاهد)

قال الدكتور هشام ربيع، المدير الفني للإنقاذ بالاتحاد المصري للغوص، إن هناك 3 أعلام ضمن أدوات الإنقاذ من الغرق، وهم: الأحمر، الأصفر، الأخضر، موضحا أن العلم الأخضر دليل على أمان وضع مياه البحار ويمكن للمواطنين نزول المياه تحت إشراف المنقذ، ويجب على كل الشؤاطي تحديد منطقة لسباحة الزوار لا يجب تخطيها كون ما بعدها يشكل خطرا على أرواح المصيفين.

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العلم الأصفر يشير إلى وجود موج عالي

وأضاف “ربيع” خلال حواره لبرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: “العلم الأصفر يشير إلى وجود موج عالي إلى حدا ما ولكن يمكن نزول المواطنين للمياه واستخدامها مع توخي الحذر، بينما العلم الحمر يُمنع نهائيا نزول المواطنين للمياه أو ممارسة السباحة إذ إنه دليل على وجود سحب بالمياه وموج عالي للغاية، وبالتالي يمنع استخدام الشؤاطي سواء المفتوحة أو المحددة”.

كل ما تزيد مقاومة الشخص يتعرض للخطر

وتابع: “كل ما تزيد مقاومة الشخص الذي يتعرض للغرق تزداد كثافته وبالتالي تعرضه للخطر بصورة أكبر وصولا للغرق والوفاة وتعرض من قبل سباحيين للغرق".

ووجه المدير الفني للإنقاذ بالاتحاد المصري للغوص نصيحة للمصيفين، قائلًا: “لو حصل سحب وزاد عمق المياه، سلم نفسك للمياه خلاص سيب جسمك تماما والموج هيخرجك بره على الشاطئ”.