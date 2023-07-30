إسفكسيا الغرق تنهي حياة نجل حسن يوسف.. أبرز المعلومات عنها (تفاصيل)

توفي نجل الفنان حسن يوسف والفنانة شمس البارودى خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد إصابته بإسفكسيا الغرق، في إحدى القرى بالساحل الشمالي، بينما كان عبدالله هو الابن الأصغر لهما.

نجل حسن يوسف

وفاة عبدالله حسن يوسف بإسفكسيا الغرق

توفي عبدالله حسن يوسف بسبب تعرضه لـ "إسفكسيا الغرق"، وسرعان ما تم نقل جثمانه إلى مستشفى العلمين، وهناك الكثيرين من الأشخاص لا تعلم ماذا تعني إسفكسيا الغرق.

نجل حسن يوسف

لذلك نقدم لكم ابرز المعلومات عن إسفكسيا الغرق

هي حالة اختناق تحدث عندما لا يحصل الجسم على كمية كبيرة من الأكسجين بسبب دخول كميات كبيرة من الماء إلى الرئة، مما يصعب عليه التنفس وقد تؤدي تلك الحالة إلى فقدان الوعي، أو إصابة الدماغ، وغالبًا ما تؤدي إلى الوفاة في الحال.

نجل حسن يوسف

وعادة ما يحدث الغرق عندما يفقد الشخص القدرة على استنشاق الأكسجين، واستبداله باستنشاق الماء، وبالتالي يفقد الجسم الأكسجين الذي يساعدهم على الحياة، ويتعرض الأشخاص إلى خطر الموت.وهناك بعض الأشخاص المعرضون بدرجة عالية لخطر الغرق هم:الأطفال، وخاصًة التي تقل أعمارهم عن 5 سنوات.

المراهقين.

كبار السن.