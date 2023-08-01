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الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الخارجية السعودية: تجدد رفضها لمحاولات الإساءة للقرآن الكريم

الأمير فيصل بن فرحان
الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله

 

 

جدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، رفض المملكة التام لكافة المحاولات المسيئة للقرآن الكريم، ومطالبتها باتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الأعمال المتطرفة التي تحاول النّيل من الكتب السماوية، وتستفز مشاعر المسلمين حول العالم.

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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه من وزير خارجية الدنمارك لارس لوكه راسموسن، حيث أشار الأمير فيصل إلى أن المتطرفين استغلوا حرية التعبير لتأجيج الكراهية وأنهم لا يسعون لانتقاد الدين الإسلامي فحسب بل هدفهم استفزاز واستثارة المجتمعات الإسلامية، وهو الأمر الذي قد لا يخدم الدنمارك على المستوى الدولي، والمستفيد من هذه الممارسات هم فقط المتطرفين، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس).

‏‌‎من جهته، أعرب راسموسن، عن استنكار بلاده لمحاولات حرق نسخ من القرآن الكريم، وعن أسفه من هذه الأعمال المستفزة، موضحًا أن حكومة بلاده سبق وأن عبرت عن استنكارها لهذه الممارسات.

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