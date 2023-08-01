تحطم طائرة هليكوبتر إثر اصطدامها بمبنى في لاجوس

تحطمت طائرة هليكوبتر اليوم الثلاثاء إثر اصطدامها بمبنى في مدينة لاجوس النيجيرية، فيما هرعت فرق الإنقاذ لنجدة الضحايا.

طائرة هليكوبتر

وذكرت دورية "فانجرد" المحلية واسعة الانتشار أن شهود عيان أكدوا اشتعال مبنى عقب اصطدام مروحية فيما تسبب الحادث في فوضى واندلعت ألسنة اللهب ، فيما تكافح فرق الإنقاذ للسيطرة على الوضع.

وأشارت إلى أن الحادث وقع في حدود (الساعة 3:30 مساءً بالتوقيت المحلي)، ولم يتضح ما إذا كان طيارو المروحية قد نجوا كما لم يكن من الواضح أيضًا ما إذا كانت هناك إصابات أخرى، حيث أن عملية الإنقاذ لا تزال مستمرة.

وأكدت أن رجال خدمة الإطفاء والإنقاذ يعملون على قدم وساق في موقع الحادث لمزيد من العمليات الطارئة لإنقاذ الوضع.