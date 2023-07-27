الرئيس الروسي يُهدي نظيره الزيمبابوي طائرة هليكوبتر

أعلنت وزارة الإعلام في زيمبابوي عبر موقع التدوينات المُصغرة "تويتر"، أن الرئيس الروسي، "فلاديمير بوتين"، أهدى طائرة هليكوبتر إلى رئيس زيمبابوي، "إيمرسون منانجاجوا".

وقالت الوزارة في بيان" بوتين أعطى صاحب السعادة طائرة هليكوبتر".

وأشارت إلى أنه سيتم تسليم زيمبابوي المروحية قريبا.

وفي وقت لاحق، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن المروحية قُدمت إلى رئيس زيمبابوي العام الماضي.

صفقة الحبوب:

من ناحية أخرى، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن صفقة الحبوب استخدمت بلا خجل لإثراء الشركات الأمريكية والأوروبية، منبها إلى أن روسيا مستعدة لتعويض الحبوب الأوكرانية مجانا أو على أساس تجاري.

وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مقال بعنوان "روسيا وإفريقيا: توحيد الجهود من أجل السلام والتقدم ومستقبل ناجح"، نشر على الموقع الرسمي للكرملين عشية منتدى روسيا - إفريقيا، إنه لم يتم الوفاء بأي من شروط صفقة الحبوب المتعلقة برفع العقوبات عن صادرات الحبوب والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن الكثيرين "ربما سمعوا عما يسمى بـ"صفقة الحبوب"، التي كانت تهدف في الأصل إلى ضمان الأمن الغذائي العالمي، والحد من خطر الجوع ومساعدة أفقر البلدان في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية - وهذا هو السبب في حقيقة أن روسيا التزمت بالمساعدة في تنفيذها".

ولفت بوتين إلى أن هذه "الصفقة" التي "عُرضت في الغرب علانية على أنها مظهر من مظاهر رعايتهم وفائدتهم لإفريقيا، استخدمت في الواقع بلا خجل فقط لإثراء الشركات الأمريكية والأوروبية الكبيرة التي كانت تصدر الحبوب من أوكرانيا وتعيد بيعها".