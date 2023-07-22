ماليزيا.. تحطم طائرة هليكوبتر قُرب مطار سوبانج

تحطمت طائرة هليكوبتر في ساحة واسعة بالقُرب من مطار السلطان عبد العزيز شاه في سوبانج بولاية سيلانجور الماليزية، وتم إنقاذ جميع ركابها السبعة، حسبما أفادت صحيفة "ذا ستار" المحلية، مساء اليوم السبت.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس التنفيذي لهيئة الطيران المدني الماليزية نور عزمان محمود قوله، إن المروحية ليوناردو إس بي إيه إيه دبليو 189 التي تديرها إدارة الإطفاء والإنقاذ كانت تجري رحلة تجريبية عندما وقع الحادث.

وأوضح أن برج مراقبة الحركة الجوية في سوبانج تلقى تقريرًا عن الحادث اليوم السبت واستجابت خدمة الإطفاء والإنقاذ بالمطار على الفور للتحطم.

الحوادث الجوية:

وأشار إلى أن التقارير أفادت بأن ما مجموعه سبعة على متن الطائرة بمن فيهم الطيار في حالة مستقرة وسيجري مكتب التحقيق في الحوادث الجوية التابع لوزارة النقل تحقيقا لمعرفة الملابسات.

من ناحية أخرى، ألغت السلطات الماليزية، اليوم السبت، مهرجانا موسيقيا كان يفترض أن يقام طوال عطلة نهاية الأسبوع، بعدما تبادل مغني فرقة بريطانية وعازف الغيتار فيها قبلة على المسرح.

واضطرت فرقة البوب روك البريطانية "ذي 1975" إلى قطع حفلتها الجمعة في مهرجان "غود فايبس" الموسيقي في سيبانغ القريبة من العاصمة كوالالمبور، بعدما قبّل المغني ماتي هيلي، عازف الغيتار، روس مكدونالد، على المسرح.

وتُعتبر المثلية الجنسية مخالفة للقانون في ماليزيا، حيث يمكن أن يعاقب عليها بالسجن، بينما جاءت القبلة بعدما ندد ماتي هيلي بشدة بقوانين ماليزيا، مضيفا أن الفرقة فكرت في الانسحاب من المهرجان ثم أوقف هيلي الحفلة قائلا: "حسنا، علينا الذهاب. لقد حظرنا للتو في كوالالمبور".

ولم يكن هذا السلوك الأول لهيلي على خشبة المسرح، إذ سبق له أن قبّل أحد المعجبين خلال حفلة عام 2019 في الإمارات العربية المتحدة.

وتعهد فهمي فضيل، وزير الاتصالات والرقمنة الإندونيسي، باتخاذ إجراء سريع اليوم السبت، حيث وصف الخطوة التي تمت بكونها "وقحة جدا"، ثم أمر بالإلغاء الفوري لما تبقى من المهرجان.