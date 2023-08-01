الرئيس السيسي يوجه بإنشاء مدينة طبية بتكلفة 25 مليار جنيه.. فيديو

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، عن تفاصيل لقائه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإطلاعه على الوضع في القطاع الصحي وتحليل التقدم في تنفيذ المبادرات الصحية.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير"، بث على قناة صدى البلد، قال إن الرئيس السيسي يعمل على جميع المقترحات الصحية التي ستفيد المواطنين، مؤكدا أنه يوافق عليها ما يعود بالنفع على المواطنين.

وأضاف أنه تم عرض خطط وزارة الصحة للسنوات الـ10 المقبلة على الرئيس السيسي، بما في ذلك العديد من الخطط المختلفة التي تأخذ في الاعتبار الأجيال القادمة، بالإضافة إلى إنشاء المستشفيات أو التطوير أو بعض إجراءات الكفاءة الأخرى.

وأوضح خالد عبد الغفار أن المشاريع التي تنفذها الدولة تقدر بالمليارات؛ إذ أن متوسط عمر السكان المصريين في تزايد مستمر.

وأشار عبد الغفار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وافق على إنشاء مدينة طبية بأقسام "السكر والكلى والكبد والقلب"على مساحة تصل إلى 120 فدانا وتبلغ قيمتها 25 مليار جنيه.

100 يوم صحة

وأكد أنه في إطار مبادرة "100 يوم صحة"، تم تقديم الخدمات الطبية من جميع التخصصات لأكثر من 13 مليون شخص؛ حيث تجرى جولات في القرى والبلدات والمدن الساحلية، تهدف للقضاء على قوائم الانتظار وتثقيف المواطنين حول جميع المخاطر والأمراض التي يواجهونها.

وتابع: نهدف إلى الوصول إلى 100 مليون شخص خلال الفترة المعلنة لمبادرة "100 مليون صحة" ، ويولي الرئيس السيسي اهتماما كبيرا للقطاع الصحي.

وأوضح أن المشروع بدأ في عام 2005، لكن الرئيس السيسي شدد على أهمية القضية، مؤكدًا أنه تم بذل الكثير من الجهود للقضاء على الفيروس سي حتى تخلو مصر منه، وأنه في الأيام المقبلة ستعلن منظمة الصحة العالمية أن مصر حرة.

وأوضح أنه في الأيام المقبلة ستعلن منظمة الصحة العالمية عن خلو البلاد من الفيروس، مناشدًا الجمهور بالذهاب إلى قوافل "مبادرة الصحة 100 يوم" لاستقبال الخدمات الطبية اللازمة.