وزير الصحة: قدَّمنا خدمات علاجية لأكثر من 2 مليون مواطن خلال آخر 4 سنوات

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أهمية توسيع قاعدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم المبادرات الصحية التي تقدمها الوزارة للمواطنين، وعلى رأسها حملة 100 يوم صحة، التي تستهدف تكثيف خدمات كل المبادرات الصحية للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، وخاصة النائية والحدودية، بما يضمن تحقيق الأهداف المشتركة والأولويات المجتمعية للتطوير الدائم والمستمر لتلك المبادرات تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية، سعيًّااً لتطوير النظام الصحي والارتقاء بالمؤشرات الصحية للمواطنين.

جاء ذلك خلال احتفالية، اليوم الإثنين، للإعلان عن شراكة القطاع الخاص متمثلًا في (مجموعة مستشفيات كليوباترا، وشركة أورانج للاتصالات، مؤسسة وقاية) في تقديم الخدمات الصحية من الكشف وتقديم العلاج للمواطنين بالمجان ضمن حملة 100 يوم صحة، بما يستهدف الارتقاء بالمؤشرات الصحية للمواطنين.

أضاف الوزير خلال كلمته أن القطاع الخاص هو شريك أساسي لنجاح منظومة المبادرات الرئاسية خلال السنوات الماضية، مؤكدًا تقديم سبل الدعم كافة لهم، مثنيًّا خلال الكلمة على المجهودات التي تقدمها مجموعة مستشفيات كليوباترا، وشركة أورانج للاتصالات، ومؤسسة وقاية لدعم مبادرة قوائم الانتظار من خلال علاج 1000 حالة بالمجان، لافتًا إلى أن الوزارة قدمت خدماتها العلاجية لأكثر من 2 مليون مواطن خلال آخر 4 سنوات بتكلفة تخطت الـ 15 مليار جنيه.

أكد الوزير أن المؤسسات الدولية وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية أشادت بالنجاح الذي حققته المبادرات الرئاسية خلال الفترة الماضية، مما يحتم علينا الاستمرار والمُضي قدمًا نحو التوسع في تلك المبادرات بما يضمن توسيع قاعدة الخدمات الصحية للمواطنين وتحقيق نسب متقدمة من الشفاء في مختلف الأمراض.

أعرب الوزير عن تطلعه لتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية وشراكة القطاع الخاص في تقديم الخدمات العلاجية من خلال حملة 100 يوم صحة، والتي أثبتت نجاحها خلال الـ 35 يومًا الأولى لها، خصوصًا في مجال الكشف المبكر عن أمراض سرطان الثدي والعلاج منه، إذْ قدمت أكثر من 13 مليون خدمة صحية للمواطنين المنتفعين على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك بدعم قوي من القيادة السياسية للتوسع وتقديم مختلف الخدمات الصحية للمواطنين بعدالة ومساواة في مختلف ربوع الجمهورية، بما يضمن تحسين المؤشرات الصحية لهم.

أشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير أكد أهمية منظومة مبادرات الصحة العامة التي دشنها رئيس الجمهورية، الرئيس عبدالفتاح السيسي في عام 2018، بداية من المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي، والذي تستعد مصر حاليًّا للحصول على الإشهاد الدولي بخلو مصر من فيروس سي خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدًا أن النجاح القوي الذي حققَّته مبادرات الصحة العامة خلال السنوات الماضية، كان أحد أسبابه سلسلة الشراكات المتميزة بين القطاعين الحكومي والخاص، مما أسهم في رفع العبء عن كاهل المواطنين في مختلف التحديات الصحية.

أكد العمل من خلال خطط وحلول استراتيجية ممنهجة بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في خلق حراك قوي في المبادرات المعنية كافة بتحسين مؤشرات الصحة العامة والوصول إلى المواطنين في مختلف مناطق الجمهورية وأهمها المناطق النائية والحدودية وتوفير الخدمات الصحية الصغرى والكبرى كافة المتمثلة في التشخيص والعلاج وإجراء العمليات الجراحية اللازمة للمواطنين مجانًا، مؤكدًا أن حملة 100 يوم صحة تعد نموذجًا يعظم الشراكة مع القطاع الخاص بما ينعكس إيجابيًّا على الجهود التي تبذلها الوزارة.

لفت الدكتور أحمد عز الدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة شركات كليوباترا، إلى فخره بالمشاركة في حملة 100 يوم صحة التي تأتي ضمن سلسلة من الجهود التي تبذلها الدولة والوزارة للارتقاء بالقطاع الصحي والصحة العامة للمواطنين، موجهًا الشكر للوزير على ما يقدمه من دعم قوي للقطاع الخاص والذي مكنهم من التوسع في الاستثمارات الصحية وتقديم خدمات أكثر للمواطنين.

أشار "عز الدين" إلى إجراء 100 عملية مجانية لحالات أمراض القلب والمناظير، فضلًا عن العمل على برنامج مجاني لمعالجة حالات أورام الثدي بالشراكة مع شركة أورانج وبدعم كامل من جمعية وقاية.

أكد الدكتور هشام مهران، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال بشركة أورانج مصر للاتصالات ، دعم الشركة لحملة 100 مليون صحة وللمبادرات الرئاسية للصحة العامة كافة التي تقوم بها الوزارة، لافتًا إلى مشاركة الشركة في بناء أول مركز لعلاج التوحد في منطقة الصعيد، ضمن خطة تطويرة في محافظة سوهاج.

بينما أكد الدكتور عمر شريف عمر، رئيس مؤسسة شريف عمر (وقاية)، أن وزارة الصحة استطاعت خلق منظومة متكاملة وقصة نجاح في مختلف المبادرات الرئاسية للصحة العامة، وعلى رأسها تشخيص وعلاج سرطان الثدي، وخلق روح الفريق وإنشاء لجان أورام واقعية ومستدامة، موجهًّا التحية للقائمين كافة على تلك المبادرة، ومثمنًا المجهود والدعم الذي يقدمه الوزير لإنجاح تلك المبادرات ودعمه للقطاع الخاص، كما أعرب عن تطلعه لأن يصبح لمؤسسة وقاية دور قوي وفعال في حملة 100 يوم صحة.