وزير الصحة يوجه بإجراء بحث ميداني على مسببات الإدمان

وجه الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، المجلس القومي للصحة النفسية بإجراء بحث ميداني على مسببات الإدمان المستحدثة، وتشكيل لجنة لحصرها، وإعداد دليل إرشادي لمقدمي الخدمة الطبية بكيفية التشخيص والتعامل مع تلك الحالات، وكذلك إعداد دليل توعوي للمواطنين بمخاطر مسببات الإدمان المستحدثة.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع المجلس القومي للصحة النفسية، أمس الإثنين بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه خلال الاجتماع تم استعراض تقرير عن أعمال المجلس القومي للصحة النفسية في الفترة من 1 مارس 2023 حتى 30 يونيو 2023 حيث تم زيادة عدد المنشآت الطبية المرخصة للعلاج إلى 192 منشأة بزيادة 9 منشآت كما تم معاينة 30 منشأة جديدة بزيادة 16 منشأة، فضلًا عن أنه تم قيد عدد 772 طبيبًا من الإخصائيين والاستشاريين، ووصل عدد أطباء التفتيش بالمجالس الإقليمية للصحة النفسية إلى 119 طبيبًا.

وأضاف عبد الغفار أن المجلس القومي للصحة النفسية قد عقد 22 ورشة عمل وندوة توعوية و38 دورة تدريبية استهدفت 1150 متدربا من أطباء وتمريض وإخصائيين نفسيين واجتماعيين بالصحة النفسية، لافتًا إلى أن الإدارة العامة لرعاية حقوق المريض النفسي قد قامت بتنفيذ 168 زيارة للمنشآت النفسية، كما تم القيام بـ 20 حملة لغلق المنشآت غير المرخصة، مشيرًا إلى أن عدد الأسرة الخاضعة لإشراف المجلس القومي للصحة النفسية من القطاعين الحكومي والخاص وصل إلى 10509 أسرة.

اجتماع المجلس القومي للصحة النفسية

وقال عبد الغفار إن الاجتماع تناول عرضا مفصلا لتقارير المتابعة الخاص بإجمالي عدد دخول الحالات بمنشآت الصحة النفسية التابعة للمجالس الإقليمية للصحة النفسية، موجها بأن يتضمن تقرير المراقبة والمتابعة، عدد حالات تحسن الخروج بما يتناسب مع النسب العالمية للعلاج بما يتيح معرفة طول فترة البقاء بالمستشفيات سواء كانت في القطاع العام أو الخاص.

وأضاف عبدالغفار أن الوزير وجه المجلس القومي للصحة النفسية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي حتى يتم حصر عدد المستشفيات والمراكز التي تقدم خدمات الصحة النفسية بها بما يتيح تأسيس قاعدة بيانات موحدة مميكنة ومدققة وذلك في إطار التوجيهات الرئاسية بهذا الصدد، كما وجه بمراجعة قواعد تراخيص المنشآت على أن يتم مشاركة البيانات مع قاعدة بيانات وزارة الصحة كشرط للحصول على الترخيص.

وأوضح عبد الغفار أن الوزير وجه الدكتورة منن عبد المقصود الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بالتواصل والتنسيق مع شركات الاتصالات لتطوير وحدة التوحد بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية.

وقال عبد الغفار إن الوزير اطلع خلال الاجتماع على عرض توضيحي عن البحث القومي للإدمان الذي أجرته الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والذي يهدف إلى دراسة ظاهرة استعمال وإدمان المخدرات فى كافة أرجاء جمهورية مصر العربية من خلال منهج علمى مقنن وموثق، حيث تناول العرض مقارنة بين انتشار سوء استعمال المخدرات في عامي 2016 و2020 في مختلف المحافظات موضحا أن المسح الشامل لجميع محافظات مصر قد أجري بالتعاون مع صندوق مكافحة المخدرات والمعهد القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

اجتماع المجلس القومي للصحة النفسية

ولفت عبد الغفار إلى الانتهاء من البحث الثالث عن الأمراض النفسية، وسيتم الإعلان عنه خلال الأسابيع القادمة بعد مراجعته من قبل منظمة الصحة العالمية، مضيفا أن الوزير قد وجه الدكتورة منن عبدالمقصود بإعداد تقرير عن نتائج استبيان الصحة النفسية الذي يتم إجراؤه مع الخدمات المقدمة ضمن مبادرة المقبلين على الزواج وذلك لعرضه في اجتماع المجلس القادم حتى يتسنى ميكنة تلك البيانات وإضافة أسئلة أخرى للحصول على نتائج أفضل للاستبيان.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسي، والدكتورة منن عبد المقصود أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان ، والدكتورة منال العطار رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية ، والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وعدد من أعضاء المجلس القومي للصحة النفسية.