سطو مسلح وسرقة ملايين الدولارات.. تحقيق عاجل في باريس

تعرض أحد المتاجر الشهيرة، لحادث سطو مسلح، في العاصمة الفرنسية، باريس على يد مجموعة من اللصوص تمكنوا من سرقة 15 مليون يورو.

وأعلن النائب العام الفرنسي، فتح تحقيق في الحادث واتهم شخصا قبض عليه بالسطو المسلح والاختطاف.

سطو مسلح

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو، يوثق واقعة سرقة متجر بولجاري الشهير للمجوهرات، وقيام المتهمين، بسرقة مجوهرات تقدر قيمتها بملايين الدولارات، تحت تهديد السلاح.

وتعرض متجر بولجاري الشهير للمجوهرات وسط باريس للسرقة، علما بأن هذه هي المرة الثانية التي يتعرض فيها المتجر للسرقة خلال عامين.