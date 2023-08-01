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الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

كولر يلتقي الخطيب في فرع الأهلي بالقاهرة الجديدة

الخطيب وكولر
الخطيب وكولر

اجتمع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مع رئيس النادي محمود الخطيب، في فرع المارد الأحمر بالقاهرة الجديدة.

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وحرص كولر، وجهازه المعاون، اليوم الأثنين، على زيارة فرع النادي بالقاهرة الجديدة، كما التقى بالكابتن محمود الخطيب رئيس النادي.

 وقام العميد أحمد النحاس مدير فرع التجمع الخامس، باصطحاب المدرب السويسري في جولة تفقدية لمنشآت النادي والملاعب والمقرات الإدارية.

كما أبدى كولر إعجابه الشديد بما يملكه الفرع من ملاعب رياضية وإمكانات خدمية ووسائل ترفيهية.

وكان الأهلي قد نجح في حصد عدد من البطولات المهمة والقوية خلال الموسم الماضي تحت قيادة المدرب السويسري، حيث توج بطولة الدوري العام المصري ودوري أبطال إفريقيا، وكأس السوبر المصري.

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