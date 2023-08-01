بوركينا فاسو| الطلقات النارية في واغادوغو كانت "طلقات تحذيرية"

كشفت السلطات في بوركينا فاسو، عن أسباب طلقات النارية، اليوم الثلاثاء، في وسط العاصمة واغادوغو، كانت “طلقات تحذيرية”، ناجمة عن وجود شخص داخل المحيط الأمني بالقرب من قاعدة جوية.

وقال المصدر “كانت هذه طلقات تحذيرية بعد أن وجد شخص نفسه في المحيط الأمني لمنطقة القاعدة الجوية”، وبدأ سماع إطلاق نار كثيف منتصف الليل في قلب العاصمة البوركينابية، قبل أن يتوقف بعد حوالي 40 دقيقة.

وأضافت أن "السلطة الأمنية ستقرر الوضع ودوافع هذا التهور، بعد إطلاق النار “إنه حادث مؤسف يقتصر على القاعدة الجوية”، معتبرا أن "الوضع" "تحت السيطرة".

وتوقف طلقات النار لحظات، واستؤنفت حركة المرور على استحياء بعد إطلاق النار.

وجاء إطلاق النار الكثيف بعد 10 أشهر من انقلاب، وهو الثاني في أقل من عام الذي يسجل في هذا البلد الذي يعاني من العنف الجهادي وبعد ستة أيام من انقلاب في النيجر المجاورة أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم.

في 30 سبتمبر 2022 ، جلب انقلاب إلى السلطة في واغادوغو النقيب إبراهيم تراوري الذي أطاح بالمقدم بول هنري داميبا ، مؤلف الانقلاب الأول الذي أطاح به هو نفسه في 24 يناير من نفس العام الرئيس المنتخب روش مارك كريستيان كابوري.

مع كل انقلاب، تسليط الضوء على عدم القدرة على القتال بفعالية ضد الجماعات الجهادية المرتبطة بالقاعدة والدولة الإسلامية التي ضربت بوركينا بكثافة متزايدة منذ عام 2015.

أودى العنف الجهادي بحياة أكثر من 16,000 مدني وعسكري في ثماني سنوات، وفقا لأحدث التقديرات الصادرة عن المنظمة غير الحكومية الدولية "العمل من أجل تحديد مواقع النزاع المسلح" (Acled)، بما في ذلك أكثر من 5,000 منذ بداية عام 2023. وأدى هذا العنف أيضا إلى تشريد نحو مليوني شخص.

حصلت مالي وبوركينا على رحيل القوات الفرنسية من أراضيها واتصلتا بشركاء آخرين ، ولا سيما روسيا ، التي تستغل فك الارتباط الفرنسي وتثير استياء قسم من السكان هناك. ضد القوة الاستعمارية السابقة في هذه المنطقة.