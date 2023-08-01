وفاة 9 أشخاص وفقدان 6 آخرين بسبب العواصف المطيرة شمال الصين

توفي 9 أشخاص اليوم الثلاثاء وما يزال 6 آخرون في عداد المفقودين نتيجة العواصف التي تشهدها شمال الصين حسبما قالت السلطات المحلية.

العواصف المطيرة في الصين

وذكرت وكالة الأنباء الصينية أن الإحصاءات أظهرت أن العواصف المطيرة أثرت على 540 ألفا و703 أشخاص في 87 محافظة وحيا بالمقاطعة حتى ظهر اليوم. وما تزال الخسائر الاقتصادية الناجمة عن هذه الكارثة قيد التحقيق. وحتى الآن، أخلت المقاطعة 847 ألفا و400 شخص، كما تضررت مدينة تشوهتشو بشدة من الأمطار التي تسببت في وقوع فيضانات.

وحتى العاشرة من صباح اليوم، تضرر 133 ألفا و913 شخصا من 146 قرية في تشوهتشو جراء العواصف المطيرة، وبلغت المساحة المتضررة 225.38 كيلومتر مربع. وحتى الساعة الخامسة من مساء يوم /الاثنين/ كان قد تضرر 9726 مو (حوالي 648.4 هكتار) من الأراضي الزراعية، حسبما ذكر مقر السيطرة على الفيضان والإغاثة من الجفاف في المدينة.

وحتى الآن، تم إجلاء 125100 شخص من 124 قرية في تشوهتشو إلى أماكن آمنة.

وتضررت مقاطعة شانشي المجاورة لمقاطعة خبي أيضا من الأمطار الغزيرة، وحتى الساعة السابعة من مساء يوم الاثنين، تم إجلاء إجمالي 42211 شخصا في شانشي، بحسب مقر السيطرة على الفيضان والإغاثة من الجفاف في المقاطعة.

وفي سياق آخر لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرون على خلفية انهيار مبنى يوم الاثنين ، في محافظة نانتشا بمقاطعة هيلونغجيانغ شمال شرقي الصين، حسبما ذكرت السلطات المحلية.