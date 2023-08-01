أضيفي لمستك المميزة وحضري مسقعة بالبشاميل اللذيذة

المسقعة من الوصفات السريعة التي تلجأ إليها معظم الأمهات؛ لتوفير الوقت والجهد، ولأن البشاميل من الصوصات المفضلة لدى الكبار والصغار، ويُعرف بمذاقه اللذيذ، والذي يضيف نكهة لذيذة لجميع الأكلات، نقدم لك طريقة عمل مسقعة بالبشاميل لمذاق ألذ.

مسقعة بالبشاميل

طريقة عمل مسقعة بالبشاميل

المقادير

- البشاميل :

دقيق : 2 ملعقة كبيرة

الزبدة : 2 ملعقة كبيرة

حليب : 2 كوب

جبن موزاريلا : كوب

- الباذنجان : 2 حبة (كبير الحجم)

- البصل : 1 حبة (كبير الحجم / مفروم)

- الثوم : 5 فصوص (مهروس)

- الجزر : 2 حبة (مبشور)

- الفلفل الملوّن : 3 حبات (مقطع شرائح)

- صلصة طماطم : 5 ملاعق كبيرة

- الكمون : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- بقسماط : حسب الحاجة (ناعم)

- الزيت : حسب الحاجة (لقلي)

طريقة التحضير

قطعي الباذنجان شرائح وإقليه في الزيت على النار.

شوحي الفلفل الألوان الشرائح والجزر المبشور والبصل المفروم في الزيت على النار.

أضيفي صلصة الطماطم والكمون الناعم والقليل من الماء (عند الحاجة).

قلبي الدقيق مع الزبدة ثم أضيفي الحليب.

قلبي جزء من صوص البشاميل مع الخضار.

رصي الباذنجان ثم الخضار ثم البشاميل في البايركس.

رشي على الوجه بقسماط والجبنة الموزاريلا وأدخليه الفرن حتى تمام النضج وقدميه.