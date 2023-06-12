فتة باذنجان بدون لحم على خطى المطاعم

تحرص الأمهات على توازن الميزانية لتعوض القيمة الغذائية المتواجدة في الدجاج واللحوم بخضروات مفيدة لصحة أبنائها بين فتره لآخر.

ويحتوي الباذنجان على فوائد عديدة أبرزها تعزيز صحة العظام

تعود فوائد الباذنجان المحتملة في دعم صحة العظام، وخاصة لدى الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بضعف وهشاشة العظام لاحتوائه على ما يلي:

معدن المنغنيز، وهو معدن يلعب دوراً في الحفاظ على كثافة العظام.

الكالسيوم وفيتامين د، وكلاهما من أهم العناصر الغذائية لصحة العظام والحفاظ على قوتها.

مركبات الفينول، وهي المركبات التي تمنح الباذنجان لونه الفريد، والتي تلعب أيضاً دوراً في الحفاظ على صحة العظام من خلالها عملها كمضادات للأكسدة تحد من أضرار الإجهاد التأكسدي على العظام، وتقلل من خطر الإصابة بالالتهابات وهشاشة العظام.

الحفاظ على صحة القلب

تعود فوائد الباذنجان المحتملة في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب إلى دوره في:

خفض مستويات الكوليسترول الضار وتحفيز امتصاص الكوليسترول الجيد، وذلك لاحتواء حصة الباذنجان الواحدة على نسبة عالية من الألياف الغذائية القابلة للذوبان. وكلما انخفض مستوى الكوليسترول الضار في الجسم انخفض خطر الإصابة بالنوبات القلبية، والسكتات الدماغية، وتصلب الشرايين.

خفض ضغط الدم، وذلك بتأثير مضادات الأكسدة التي تحتويها ثمار الباذنجان، مثل مركبات البيوفلافونويد (بالإنجليزية: Bioflavonoids).

تحسين عملية الهضم

توفر الحصة الواحدة من الباذنجان النيء ما يقارب 10% الحاجة اليومية من الألياف الغذائية، والتي لها فوائد عديدة للجهاز الهضمي وعملية الهضم، من أهمها:

تنظيم حركة الأمعاء.

تسهيل مرور البراز عبر الجهاز الهضمي من خلال زيادة حجمه.

تحفيز الحركة التمعجية التي تلعب دوراً رئيسياً في إخراج الطعام من الجسم.

تحفيز إفراز المزيد من عصارات المعدة التي تساهم في عملية هضم الطعام وامتصاص العناصر الغذائية.

وبعد ما عرضنا لكٍ فوائد تناول الباذنجان في السطور السابقة حضري فتة باذنجان بدون لحم بخطوات سهلة وبسيطة.

المقادير

- مكونات الصوص :

الطحينية : 3 ملاعق كبيرة

زبادي : علبة

الخل : ملعقة صغيرة

ملح : ملعقة صغيرة

فلفل أسود : ملعقة صغيرة

زيت الزيتون : 2 ملعقة صغيرة

الزبدة : 2 ملعقة صغيرة

الثوم : 3 فصوص

- للتزيين :

لوز : 5 ملاعق كبيرة (محمص)

الرمان : حسب الرغبة

بقدونس : ملعقة كبيرة (مفروم)

سماق : ملعقة كبيرة

- الباذنجان : 3 حبات

- طماطم : 1 حبة (مقطعة مكعبات صغيرة)

طريقة التحضير

اغسلي الباذنجان وقطعيه إلى مكعبات ثم اقليه في زيت الزيتون والزبدة.

ضعي الباذنجان والطماطم في طبق التقديم.

اخلطي جميع مكونات الصوص في وعاء جانبي وقلبي جيداً حتى تتداخل المكونات مع بعضها البعض.

اسكبي الصوص فوق الباذنجان والطماطم في طبق التقديم وقلبي قليلاً.

زيني الفتة باللوز، والبقدونس، والسماق، وحبات من الرمان، ثم قدميها.