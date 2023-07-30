سهلة وسريعة| طريقة عمل مسقعة باذنجان باللحم المفروم

مسقعة الباذنجان باللحم المفروم من الأكلات التي تلجأ إليها أغلب الأمهات عندما تحتار في أكلة الغد، فتتميز بسرعة تحضيرها ومكوناتها السهلة المتوفرة في أغلب المنازل، وفيما يلي نقدم لك طريقة عملها بالخطوات.

طريقة عمل مسقعة باذنجان باللحم المفروم

المقادير

- لتحضير الصلصة :

لحم مفروم : 2 كوب

الثوم : فصّان (مهروس)

البصل : كوب (مفروم)

الفلفل الاحمر الحار : رشّة

طماطم : 1 حبة

الفلفل الأخضر : نصف حبة (مفروم)

كزبرة خضراء : نصف كوب (مفرومة ناعم)

ماء ساخن : كوب

دبس الرمان : ملعقة كبيرة

ملح : رشّة

فلفل أسود : رشّة

الكمون : رشّة

كزبرة يابسة : رشّة

معجون الطماطم : 2 ملعقة كبيرة

- لتحضير الخضار :

الفلفل الأخضر : 3 حبات (مقطع شرائح)

الباذنجان : 2 حبة (مقطع شرائح)

البصل : 1 حبة (مقطع)

طماطم : 1 حبة (مقطعة)

الثوم : 3 فصوص (مهروس)

البطاطس : 2 حبة

طريقة التحضير

في مقلاة متوسطة على النار، ضعي زيت القلي، واقلي البطاطس والباذنجان حتى تتحمر، وصفيهم وضعيهم جانباً.

حمّي زيت الزيتون في قدر عميق، وأضيفي شرائح البصل، واللحم المفروم، وحركي على نار متوسطة حتى ينضج تماماً.

في الخلاط الكهربائي، اطحني الطماطم، والكزبرة الخضراء، والفليفلة، والثوم، وصلصة الطماطم، واخلطي جيداً، ثم اسكبي الخليط فوق اللحم المفروم، وحركي مع إضافة الملح، والكمون، والفلفل الأسود، والفلفل الحار، والكزبرة.

صُبي الماء فوق المكونات، واتركيها على نار عالية حتى تنضج المكونات جيداً، ثم أضيفي دبس الرمان، ورشة الملح، وحركي جيداً.

ضعي في صينية الفرن البطاطس والباذنجان مع الصلصة، ثم ضعي شرائح الفلفل، والبصل، والطماطم، والثوم، وغطي الصينية بورق الأولمنيوم ثم ضعيها في الفرن لمدة 20 دقيقة.

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