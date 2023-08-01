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الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الجزائر تحذر من نوايا التدخل العسكري الأجنبي في النيجر

الجزائر
الجزائر

جددت الجزائر تمسكها العميق بالعودة إلى النظام الدستوري في النيجر واحترام متطلبات دولة القانون، ودعمها للرئيس محمد بازوم كرئيس شرعي، محذرة من نوايا التدخل العسكري الأجنبي في هذا البلد.

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وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية  في بيان اليوم الثلاثاء أن العودة إلى النظام الدستوري ينبغي أن يكون بواسطة وسائل سلمية من شأنها أن تجنب النيجر الشقيق والمنطقة ككل تصاعد وتيرة انعدام الأمن والاستقرار، وتجنب شعوب المنطقة المزيد من المحن والمآسي.

ودعت الجزائر، بحسب البيان، إلى الحذر و إلى ضبط النفس أمام نوايا التدخل العسكري الأجنبي التي تعتبر للأسف خيارات غير مستبعدة ويمكن اللجوء إليها، غير أنها لا تمثل سوى عوامل تعقد و تزيد من خطورة الأزمة الحالية.

رئيس الأركان الجزائري يصل روسيا 

وفي سياق متصل نقلت وكالة تاس للأنباء عن السفارة الجزائرية في روسيا قولها، الثلاثاء، إن رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة وصل إلى روسيا، ومن المقرر أن يلتقي مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.

ولم تذكر تفاصيل حول المسائل التي سيناقشها الجانبان.

وترغب روسيا في توسيع دائرة التعاون العسكري مع الدول غير الغربية في الوقت الذي تواجه فيه هجوماً مضاداً أوكرانياً في الحرب المستمرة منذ 17 شهراً.

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