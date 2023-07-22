رئيس الجزائر يختتم زياراته الخارجية إلى قطر والصين وتركيا

عاد الرئيس الجزائري، "عبد المجيد تبون"، إلى بلاده بعد اختتام زياراته الرسمية إلى كل من قطر والصين، وتركيا، حسبما أفادت وكالة أنباء "الشرق الأوسط"، مساء اليوم السبت.

وخلال زيارته لقطر يوم السبت الماضي، أجرى تبون محادثات ثنائية مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني؛ تركزت حول سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، في مختلف المجالات ولا سيما الاقتصاد والتجارة والصناعة والطاقة والتكنولوجيا، بالإضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية.

كما أجرى الرئيس الجزائري خلال زيارته إلى الصين، يوم الاثنين الماضي محادثات مع نظيره الصيني شي جينبينغ، وأشرفا بعدها على مراسم التوقيع على 19 وثيقة ما بين إتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين تخص العديد من القطاعات الاقتصادية.

جولة الرئيس الجزائري الخارجية:

فيما كانت تركيا المحطة الأخيرة في جولة الرئيس الجزائري الخارجية، حيث وصل أمس إلى إسطنبول، وأجرى اليوم السبت محادثات ثنائية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

من ناحية أخرى، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن الصين ستستثمر 36 مليار دولار في مجالات مختلفة بالجزائر، تشمل الصناعة والتكنولوجيا الحديثة واقتصاد المعرفة والنقل والزراعة.

وأوضح الرئيس تبون الخميس، أن المشاريع والاتفاقيات التي أبرمت مع الجانب الصيني ضخمة وتعود بالمنفعة المتبادلة على البلدين.

كما أكد الرئيس تبون أن هذه الزيارة فتحت كافة أفاق الاستثمار بين البلدين الصديقين، وسنسعى للوصول بالعلاقات الاقتصادية مع الصين إلى مستوى العلاقات السياسية التاريخية الطيبة.

وأكد الرئيس تبون أن الجزائر لديها علاقات طيبة مع الصين ،تركيا وروسيا و قطر ومع دول صديقة في أوروبا كإيطاليا والبرتغال.

وعلى صعيد متصل، كشف رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، من بكين، عن إنشاء مجلس أعمال جزائري - صيني بهدف "تعزيز الروابط بين مختلف الفاعلين الاقتصادين" في البلدين.