عاجل
موعد مباراة الأهلي والمصري في ربع نهائي كأس مصر ملتقى توظيفي الأربعاء بمحافظة الجيزة.. اعرف الوظائف المتاحة
الأحد 30 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الجزائر: إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية جنوبي البلاد

وزارة الدفاع الجزائرية
وزارة الدفاع الجزائرية

 

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأحد قيام إرهابي بتسليم نفسه إلى السلطات العسكرية بجنوبي البلاد.

 

txt

حرائق مدمرة في الجزائر تُنهي حياة عشرات الأشخاص وتتسبب بخسائر مادية فادحة

txt

الجزائر تُعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق إلى 34 حالة

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية  في بيان أنه في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود الأجهزة الأمنية للجيش الجزائري، سلم إرهابي نفسه للسلطات العسكرية بالمنطقة السادسة بجنوبي البلاد.

 

 

وأضاف البيان أن الإرهابي يدعى "ورتي ناجم بن طاهر"، والتحق بالجماعات الإرهابية بمنطقة الساحل عام 2011، وكان بحوزته عند تسليم نفسه رشاش من نوع "كلاشنيكوف"، بالإضافة إلى كمية من الذخيرة.

 

مواد متعلقة

رئيس البرلمان العربي يُعزي الجزائر في ضحايا حرائق الغابات

رئيس الجزائر يختتم زياراته الخارجية إلى قطر والصين وتركيا

الجزائر تُقدم طلبًا للمُساهمة في بنك بريكس بمبلغ ضخم

افتتاح دورة الألعاب الرياضية 2023 في الجزائر برعاية الجامعة العربية
الجريدة الورقية