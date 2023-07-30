الجزائر: إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية جنوبي البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأحد قيام إرهابي بتسليم نفسه إلى السلطات العسكرية بجنوبي البلاد.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان أنه في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود الأجهزة الأمنية للجيش الجزائري، سلم إرهابي نفسه للسلطات العسكرية بالمنطقة السادسة بجنوبي البلاد.

وأضاف البيان أن الإرهابي يدعى "ورتي ناجم بن طاهر"، والتحق بالجماعات الإرهابية بمنطقة الساحل عام 2011، وكان بحوزته عند تسليم نفسه رشاش من نوع "كلاشنيكوف"، بالإضافة إلى كمية من الذخيرة.