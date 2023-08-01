إحالة سائق للجنايات بتهمة حيازة الفودو بالشروق

أمرت نيابة الشروق وبدر، اليوم الثلاثاء، بإحالة سائق لمحكمة الجنايات لحيازته 3 كيلو فودو داخل سيارة رحلات بمدينة الشروق.

إحالة سائق للجنايات بتهمة حيازة مخدر الفودو بالشروق



وكانت البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الشروق، من ضبط سائق "له معلومات جنائية"، حال استقلاله سيارة "ميكروباص" تابعة لإحدى شركات الرحلات بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته كمية من مخدر الفودو وزنت 3 كيلو ومـبلغ مالى.



وبمواجهه المتهم اعترف بتحصله على المواد المخدرة من أحد الأشخاص، بقصد توصيلها لآخر بمحافظة الدقهلية مقابل مبلغ مالى، وأن المبلغ المضبوط من متحصلات نشاطه الإجرام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

وفي واقعة أخري ،عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار عمرو عبد الحميد سيد،سائق بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، لاتهامه بطعن نجله عن طريق الخطأ، خلال تدخله لفض مشاجرة بين المتهم وزوج نجلته، بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية.

وكانت قد عدلت هيئة المحكمة قيد ووصف التهمة الموجهة للمتهم بدلا من القتل العمد، إلى توجيه تهمة القتل الخطأ، حيث إن المشاجرة كانت بين المتهم وزوج نجلته، وحين تدخل نجل المتهم للذود عن زوج شقيقته طعنه المتهم عن طريق الخطأ.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 15625 لسنة 2022 جنح قسم الخصوص، والمقيدة برقم 3378 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهم "ع. ف"، 54 سنة، سائق، قتل عمدا المجنى عليه "ع. ع"، بأن توجه للمكان الذى أيقن سلفا تواجده فيه، وأعد لذلك الغرض سلاحا أبيضا "سكينا"، تالى الوصف.

وما أن ظفر به حتى طعنه بسلاحه المار بيانه، طعنة بصدره قاصدا من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق والتى أودت بحياته.



وفي سياق مسبق،قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثامنة، برئاسة المستشار عمرو عبد الحميد سيد، وعضوية المستشارين إيهاب عزت، وفوزي حسن، وأمانة سر جابر عبد المحسن، بالسجن المؤبد لعامل، وكذلك السجن المشدد لإثنين أخرين، لاتهامهم بقتل شخص والشروع في قتل إثنين أخرين بسبب خلافات بينهم باستخدام سلاح ناري "فرد خرطوش" بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 15935 لسنة 2021 جنايات قسم الخصوص، والمقيدة برقم 3930 لسنة 2021 كلى جنوب بنها، أن المتهمين "محمد م ا"، 22 سنة، عامل، و"محمد ع ح"، 23 سنة، عامل، و"صلاح ع ح"، 26 سنة، عامل، جميعهم دائرة قسم شرطة الخصوص، لأنهم في 16 يوليو 2020، قتلوا المجني عليه "علاء ا أ"، عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين أعدوا لذلك الغرض سلاحا ناريا "فرد خرطوش" موضوع الاتهام التالي، وتوجهوا إلى حيث أيقنوا مكان تواجده، وأطلق المتهم الأول صوب عيارا ناريا محدثا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالتحقيقات، والتي أودت بحياته حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزره قاصدين قتله على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة، أنه اقترنت تلك الجناية بجناية أخري، أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر شرعوا في قتل المجني عليهما "محمد ا أ"، ونجله "كريم م ا"، عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد بأن أعدوا لذلك الغرض سلاحا ناريا "فرد خرطوش" المار ذكره، وتوجهوا إلى حيث أيقنوا مكان تواجدهما، وأطلق المتهم الأول والثاني صوبهما أعيرة نارية محدثين إصابتهما الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالتحقيقات، والتي كادت أن تودي بحياتهما، إلا أنه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج، وذلك حال تواجد المتهم الثالث للشد من أزرهما على النحو المبين بالتحقيقات.

واختتم أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا أسلحة نارية غير مششخنة "فرد خرطوش" بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات، كما حازوا واحرزوا ذخيرة مما تستعمل على الأسلحة النارية موضوع الاتهام السابق بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات، وأطلقوا أعيرة نارية من سلاح ناري داخل المدن.

