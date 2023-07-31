إحالة عامل حاز مخدر الأيس فى مطار القاهرة للجنايات

احالت نيابة النزهة، عامل لمحكمة الجنايات لاتهامه بحيازة مخدر الأيس وكمية من مخدر الهيروين، أثناء انهاء اجراءات وصوله الى مطار القاهرة الدولى.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوى من القاء القبض على (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الشرقية) حال تواجده بالميناء، وعُثر بحوزته على (كمية من مخدر الهيروين- كمية من مخدرالأيس – مبلغ مالى)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.