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الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

خاضت في عرض زوجته.. إحالة المتهم بالتعدي على جارته للجنايات

بوابة الوفد الإلكترونية

أحالت نيابة السلام اليوم الثلاثاء المتهم بالتعدى على سيدة بسلاح أبيض فى مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات الجيرة بمنطقة النهضة، لمحكمة الجنايات.

وذكر قرار الإحالة أن المتهم أقر أمام جهات التحقيق المختصة بتعديه على المجنى عليها أثناء مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات الجيرة.

كما اقر المتهم بأن المجنى عليها خاضت فى عرض زوجته، فجن جنونه وانهال عليها بالسلاح الأبيض محاولا قتلها.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة السلام من مستشفى السلام يفيد بوصول سيدة مصابة بطعن سطحى بالسلاح الأبيض.

وبإجراء التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة تم تحديد هوية المتهم وضبطه وأقر بارتكابه الواقعة بسبب خلافات الجيرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق

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