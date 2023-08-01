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الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

خبير اقتصادي: "أتوقع رفع سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي.. ارتفاع التضخم السبب"

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

تجتمع لجنة السياسية النقدية، بالبنك المركزي المصري، لمناقشة سعر الفائدة، وسيكون الاجتماع بعد غدٍ الخميس، ويأتي هذا الاجتماع في مرحلة من التباين الكامل في التوقعات بين الخبراء، إذْ إنه هناك بعض خبراء الاقتصاد يميلون نحو تثبيت سعر الفائدة، والبعض الآخر يرى أنه وجب زيادة سعر الفائدة؛ نظرًا للزيادة في معدل التضخم خلال الفترة الأخيرة.

البنك المركزي يناقش سعر الفائدة الخميس المقبل:

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توقعات سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري المقبل

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موعد اجتماع البنك المركزي المقبل

 كشف الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، عن توقعاته بخصوص اجتماع لجنة السياسية النقدية بالبنك المركزي، مشددًا على أنه يتوقع أن يكون هناك رفع أسعار الفائدة، إذْ إن هناك ارتفاعًا في معدلات التضخم والتي وصلت الشهر الماضي 41%، وهناك ارتفاع في المعدلات ومن الممكن أن يكون هذا أحد الأسباب في رفع سعر الفائدة.

 أوضح "الإدريسي"، خلال تصريح خاص له ببوابة الوفد الإلكترونية، اليوم الثلاثاء، أن رفع الفيدرالي 25 نقطة أساس من الممكن أن يكون سببًا في رفع سعر الفائدة، بجانب أن هناك نوعًا من أنواع الارتفاعات في الاسعار، كما أن حدثًا تحرك في أسعار الكهرباء بداية من الشهر المنقضي، بجانب زيادة أسعار الحصول على الكهرباء من الخارج، وهو الذي ينتقل بشكل كبير على تكلفة الإنتاج للكثير من السلع والخدمات.

 أضاف أنه من الممكن أن تكون تأثيرات وضغوط على البنك المركزي لتحريك أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، موضحًا أنه مع برنامج الاصلاح الاقتصادي الجديد مع صندوق البنك الدولي  كان هناك مطالب برفع أسعار الفائدة واحتواء معدلات التضخم.

 أشار إلى أنه من الممكن أن يكون هناك قرار من البنك المركزي خلال الاجتماع يوم الخميس، بتثبيت سعر الفائدة على أن يتم رفع أسعار الفائدة في الاجتماع التالي لها لمعدلات مرتفعة، ولن يكون هناك تحديد نسب رفع سعر الفائدة، موضحًا أن يرى أنه مع طريقة التعامل مع السوق ورفع الفائدة وتثبيتها وفقًا للإجراءات.

 تابع: "أنه حال رفع سعر الفائدة سيكون هناك له تأثيرات سلبية على تكلفة الاقتراض والاستثمار"، موضحًا أنه ولابد من الدولة أن تحتوي الآثار السلبية من خلال عدد من المبادرات وتوفير قروض ميسرة.

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