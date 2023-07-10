بيسكوف: علاقاتنا مع تركيا لن تتأثر بعودة قادة كتيبة أزوف إلى أوكرانيا

أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الموقف المتعلق بعودة قادة كتيبة آزوف "التي تصنفها روسيا إرهابية" من تركيا إلى أوكرانيا، لن يؤثر على تنفيذ مشروع محور الغاز المشترك بين روسيا وتركيا.

ديمتري بيسكوف

وقال بيسكوف ردا على سؤال تأثير عودة قادة كتيبة آزوف إلى أوكرانيا، وفقا لما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية- "لا، هذا غير مرتبط بأي شكل من الأشكال.

وأضاف المتحدث باسم الكرملين نعتزم مواصلة علاقاتنا مع جمهورية تركيا"، لافتا إلى أن العلاقات بين البلدين متعددة الأوجه.

وشدد بيسكوف على أن روسيا ستواصل التعاون التجاري والاقتصادي متبادل المنفعة مع تركيا، قائلا "إن مشروع محور الغاز يؤثر على مصالح عدد كبير جدًا من دول المنطقة، وحتى الدول الأوروبية.

واختتم المتحدث باسم الكرملين "هذا مهم للجميع، لذلك فإن هذا العمل سيستمر.

وفي أكتوبر 2022 ، طرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فكرة إنشاء مركز للغاز في تركيا، حيث يمكن إعادة توجيه حجم النقل المفقود عبر (نورد ستريم).

وأشار الجانب التركي إلى أن كل شيء تقريبا جاهز من حيث البنية التحتية لتنفيذ المشروع، لكنه يتطلب تعديلات على التشريع.

فيما أعلن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، أمس الأول السبت، عودة خمسة من قادة كتيبة آزوف الذين كانوا يقيمون سابقًا في تركيا.

وفي سياق آخر أعلنت وزارة الدفاع الروسية- في بيان، أوردته قناة (روسيا اليوم)- صد هجمات أوكرانية على عدة محاور والقضاء على أكثر من 600 جندي ومرتزق، واعتراض 5 صواريخ "إس -200".

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن القوات صدت خلال الـ24 ساعة الماضية هجمات أوكرانية على محاور دونيتسك وكراسني ليمانسك وجنوب دونيتسك، حيث تم القضاء على 275 جنديا أوكرانيا ومرتزقا، كما تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الرابع والعشرين بالقرب من مدينة توريتسك في دونيتسك.

ولفتت إلى أنه على محور كراسنو ليمانسكي، تم استهداف تجمعات للألوية 21 و63 و67 في دونيتسك ولوجانسك، والقضاء على 85 جنديا وتدمير مدفع أكاتسيا ذاتي الحركة.

وأضافت أنه على محور جنوب دونيتسك تم صد هجمات للعدو وأحبطت عمليات تخريب في دونيتسك وزابوروجيهه، كما أنه على محور زابورورجيه تم استهداف تجمع لقوات اللواء 106 في زابوروجيه، والقضاء على 150 جنديا أوكرانيا، وتدمير عدد من مدافع طراز "دي -20.

وتابع "أما على محور كوبيانسك بلغت خسائر العدو أكثر من 65 عسكريا، فيما تم القضاء على أكثر من 30 جنديا على محور خيرسون، علاوة على استهداف مركز قيادة اللواء 47 للقوات الأوكرانية بالقرب من مدينة أوريخوف بمقاطعة زابوروجيه".

وأوضح أنه بالقرب من مدينتي نيقولاييف وكراماتورسك، تم تدمير مستودعات ذخيرة تابعة للقوات الأوكرانية.