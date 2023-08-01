محافظ بني سويف يفتتح مشروع إعادة تطوير 131 منزلاً قرويا

افتتح الدكتورمحمد هانى غنيم محافظ بنى سويف مشروع إعادة تطوير 131 منزلا بمركزى ناصر والواسطى والذى نفذته جمعية الأورمان تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى،ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير القرى الأكثر احتياجا لتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية وذلك بحضور بلال حبش نائب المحافظ عضوى مجلس النواب النائب عبد الحكيم مسعود،النائبة سهام بشاي على يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر أمل أبو عزوز وكيل وزارة التضامن إمام أحمد إمام رمضان عبد السلام مديرى مشروعات جمعية الأورمان ببنى سويف

وأقيمت مراسم الافتتاح بقرية بنى عدي مركز ناصر والتى شهدت الافتتاح الرسمى للمنازل،حيث تفقد المحافظ عددا من المنازل بعد تطويرها وتأهيلها وشملت أعمال تعريش الأسقف وتركيب الأبواب والشبابيك ووصلات داخلية لمرافق المياه والكهرباء ومحارة المنزل من الداخل والخارج ودهانات وتراكيب سيراميك،حيث شملت هذه المرحلة إعادة تأهيل 131 منزلا فى 3 قرى، موزعة بواقع: 50 منزلا بقرية بنى عدى /ناصر،و 81 منزلا بمركز الواسطى (51 منزلا بقرية إطواب + 30 منزلا بكفر أبجيج )

وتوجه المحافظ بالتهنئة للأهالى بهذه المناسبة،مؤكدا على أن الدولة بكافة أجهزتها تضع المواطن البسيط وتوفير احتياجاته على قمة أولوياتها،لافتا الى أهمية المشاركة المجتمعية فى تحقيق التنمية المستدامة،مشيرا إلى أن مؤسسات المجتمع المدنى من الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص شريك أساسى ومحورى للدولة،فى تحقيق نقلة نوعية فى مستوى الخدمات الحيوية والارتقاء بمستوى معيشة المواطن البسيط،خاصة فى المناطق الأكثر احتياجا

كما أعرب المحافظ عن شكره لكافة مؤسسات المجتمع المدنى التى لا تألو جهدا فى الدفع بجهود التنمية،موجها تحية خاصة لجمعية الأورمان الرائدة،مثمنا جهودها فى مساعدة الفئات الأكثر احتياجا لتطويروإعادة إعمار القرى، موضحا أنه منظومة العمل بالمحافظة تعمل بروح الفريق الواحد من خلال تضافر جهود الجهاز التنفيذى ومؤسسات المجتمع المدنى وأعضاء البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ والقطاع الخاص والجامعات لتحقيق الصالح العام،وتحسين مستوى معيشة أهالينا فى القرى

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