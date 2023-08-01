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الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

ندب الدكتور باسم أنور قائما بأعمال عميد كلية الصيدلة ببني سويف

دباسة انور عميدا
دباسة انور عميدا للصيدلة

أصد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف اليوم  قرارا رقم 1147 بندب الدكتور باسم أنور شحاته الأستاذ بكلية الصيدلة للقيام بأعمال عميد كلية الصيدلة لمدة عام أو لحين تعيين عميداً للكلية.

تخرج الدكتور باسم من كلية الصيدلة جامعة بني سويف عام 2000، حصل على درجة الماجيستير عام 2006 ثم الدكتوراه عام 2009 شغل العديد من المناصب منها وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب عام 2017، والمنسق الأكاديمي لبرنامج الصيدلة الإكلينيكية عام 2016  أشرف على ما يزيد على 31 رسالة علمية، وقام بالتحكيم على ما يزيد عن 20 رسالة  وشارك في العديد من المؤتمرات 

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