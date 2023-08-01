ميدو: لا يوجد لجنة فنية فى الزمالك وأتواصل مع أوسوريو بسبب " الصفقات"

قال أحمد حسام ميدو نجم الكرة المصرية السابق، أن الزمالك لا يوجد به لجنة فنية في الفترة الحالية، لافتًا أنه يتواصل مع خوان كارلوس أوسوريو بسبب الصفقات.

وقال ميدو فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:"

لا يوجد لجنة فنية داخل الزمالك الآن ، أوسوريو يملك رؤية أن الزمالك يحتاج للتعاقد مع لاعبين وصفقات جديدة فى مراكز معينة، وأنا جلست مع أوسوريو من أجل معرفة طلباته، ثم نقلت ذلك لمجلس الإدارة ، وبالفعل مجلس الإدارة يتحرك فى ذلك الملف.

واضاف:" جهزنا طلبات أوسوريو بالكامل وحددنا القيمة المالية لكل لاعب نرغب فى التعاقد معه، أوسوريو طلب صفقات معينة وبالفعل نسعي لذلك، ولكن حل أزمة القيد أولا.

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك يستعد لمواجهة النصر السعودي ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة العربية.