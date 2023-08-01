رئيس نيجيريا يدافع عن إلغاء دعم الوقود والنقابات العمالية تعتزم الإضراب

أعلن بولا تينوبو، رئيس نيجيريا، عن موافقته بإلغاء دعم الوقود، قائلًا:" إن بلاده وفرت أكثر من تريليون نايرا 1.32 مليار دولار، في أكثر من شهرين، مكلف للبنزين وتحركت لتوحيد أسعار الصرف المتعددة.



دافع تينوبو، عن قراره بإلغاء دعم البنزين، الذي قال إنه استفاد منه عدد قليل من النخب وأن الإصلاحات ستساعد في تعزيز الاقتصاد.



وقال تينوبو إن أكثر من شهرين بقليل، وفرنا أكثر من تريليون نايرا كان من الممكن تبديدها على دعم الوقود غير المنتج الذي لم يستفد منه سوى المهربين والمحتالين”.



وأضاف الرئيس، أن كان على دراية بالمصاعب التي يسببها رفع الدعم وإنه “يراقب آثار سعر الصرف والتضخم على أسعار البنزين”، مضيفا أنه سيتدخل إذا ومتى لزم الأمر.



وأوضح تينوبو: “للأسف، كان هناك فارق لا مفر منه بين إلغاء الدعم وبدء تنفيذ هذه الخطط بالكامل، ومع ذلك، فإننا نسد الفجوة الزمنية بسرعة”.

وأعلن تينوبو عن حزمة بقيمة 500 مليار نايرا تشمل حافلات النقل الجماعي وقروض رخيصة للمزارعين والشركات الصغيرة لتعزيز التوظيف.



وفي وقت سابق قالت الحكومة إنها وجهت السلطات في المدارس العامة بتأجيل رفع الرسوم المدرسية، وستوفر حافلات لتخفيف تكاليف النقل على الطلاب، كما تخطط لإنشاء صندوق من مدخرات الدعم لبناء البنية التحتية.



وقال رئيس نيجيريا، إن بيان صادر عن مستشاره في مجال الاتصالات: “تعمل الحكومة على ضمان أن الطلاب الضعفاء يمكنهم أيضًا الاستفادة من التحويلات النقدية المشروطة وتوزيع المواد الغذائية”.



عمت حالة من الغضب في نيجيريا، عقب قرار الرئيس الجديد الذي لا يمر علي حلف يمينه 48 ساعة، بعد إلغاء دعم الوقود، تسبب في أصفاف المواطنين أمام محطات الوقود في البلاد.

إلغاء دعم الوقود في نيجيريا

قرر بولا تينوبو، الرئيس الجديد في نيجيريا، إلغاء دعم الوقود قريبًا، مما آثار الذعر بين المستهلكين، تشكلت طوابير ضخمة خارج محطات البنزين في جميع أنحاء البلاد.

بولا تينوبو رئيس نيجيريا الجديد

قال بولا تينوبو، رئيس نيجيريا الجديد، الذي أدي اليمين الدستورية منذ يومان، إن يوجد إنفاق علي المنح الوقود في ميزانيته، تماشيًا مع وعد الانتخابي.

وأضاف تينوبو، أننا سنقوم يإعادة توجيه الأموال نحو استثمارات أفضل في البنية التحتية العامة والتعليم والرعاية الصحية والوظائف التي من شأنها تحسين حياة مواطنينا".

وأوضح أن "الدعم آخذ في التلاشي" دون أن يحدد موعدا محددا، مما أدى إلى إثارة البلبلة بين السكان ودفع سائقي السيارات إلى الاندفاع إلى محطات الخدمة.

فيما أوضح وزارة الاتصالات في حكومة بولا، أن الدعم سينتهي في نهاية يونيو، شراء الوقود بدفع إقامة ذعر وغير ضروري.

تعهد بولا أحمد تينوبو، بصفته رئيس جديد لدولة نيجيريا، بأداء واجبه على أكمل وجه قائلًا: "سأقوم بواجباتي ووظائقي بأمانة ويقدر ما أستطيع ووفقًا للدستور".

رئيس نيجيريا الجديد بولا أحمد تينوبو

قال تينوبو، خلال خطابه عقب أدائه حلف اليمين، إنه سيستكمل جهود بوخاري، لتحقيق مكاسب ديمقراطية للمواطنين في بلد تلاحقها أزمات متتالية وفقر منتشر وجوع مما ساد حالة من الأحباط والغضب لدي الأهالي.

وأضاف أن نجاحه في الانتخابات يثير غضب الجميع مما دفعهم بالطعن في المحكمة من قبل أحزاب معارضة والعديد من الشباب النيجيرين، متعهدًا بإعادة توحيد صفوف البلاد.

وأوضح أن عقب فوزه، تعرض للتهديد في أول 100يوم له في المنصب، ورغم ذلك لديه إصرار وتحدي بتغير النمط في سياساته اتجاه أعدائه، مشيرًا إلي أن البلاد تحتاج لتوحد لانها تمر بانعدام أمني وأزمة مالية، نتج عنه ارتفاع في الفقر.

وتابع : “أننا أمام مؤشر به أمل لخلق فرص عمل كافية وزيادة في الانتاج المحلي للسلع والاستثمار في الزراعة والبنية التحتية العامة، علاوة علي خلف فرص اقتصادية لأشد الناس فقرًا وضعفًا فضلا عن إنشاء هيكل أفضل للأمن القومي لمكافحة جميع الأشكال من انعدام الأمن”.