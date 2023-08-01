الغرفة التجارية بكفر الشيخ تشكو قطع التيار الكهربائي فى توقيت عمل المخابز

قرر مجلس الوزراء، وضع خطة تخفيف أحمال الكهرباء في مختلف المحافظات المصرية، بعد التنسيق بين وزارتى الكهرباء والبترول، لتخفيف عن المواطنين، وتم تنفيذ خطة قطع التيار الكهربائي بدءا من اليوم الثلاثاء، فى المحافظات المختلفة.

جدول قطع التيار الكهربائي في محافظة كفر الشيخ

وفي ضوء قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتخفيف احمال الكهرباء على مستوي الجمهورية التي تم تنفيذها اليوم بعد التنسيق مع وزارتي الكهرباء والبترول.

انقطاع التيار الكهربي في توقيتات عمل المخابز

وأرسلت الغرفة التجارية بكفرالشيخ، عدة مذكرات إلى وزارة الكهرباء تشتكي فيها من انقطاع التيار الكهربي في توقيتات عمل المخابز التي يتم تحدديها من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية دون أي تنبيه أو علم أو إخطار لأصحاب المخابز بدائرة المحافظة، مما تسبب في خسائر كبيرة للسادة أصحاب المخابز، حيث أن سلعة الخبز المدعم سلعة استراتيجية يجب اتخاذ كافة إجراءات إتمام عملية الإنتاج وكذلك المصانع وأصحاب الأنشطة الصناعية.

خطة تخفيف الأحمال

وفي ضوء القرارات التي صدرت بشأن تخفيف الأحمال قال المهندس حاتم عبدالغفار، رئيس الغرفة التجارية لكفرالشيخ، أن الغرفة قد شاركت مع الجهات المعنية في وضع خطة تخفيف الأحمال على كافة المدن والمراكز والقري بمحافظة كفرالشيخ، حيث راعت هذه الخطة تجنب انقطاع التيار الكهربائي أثناء عمل المخابز البلدية التي تنتج الخبز المدعم للمواطنين وفقاً لتوقيتات العمل التي تنظمها مديرية التموين والتجارة الداخلية بكفرالشيخ كما راعي أيضا توقيتات عمل المصانع والأنشطة الصناعية من منتسبي الغرفة التجارية لكفرالشيخ.

وقامت الغرفة بتشكيل هيئة عمليات بها برئاسة رئيس الغرفة وأعضاء مجلس إدارة وأعضاء مجالس إدارات الشعب التجارية لمتابعة ورصد اجراءات تخفيف الأحمال عن المناطق المختلفة بربوع محافظة كفرالشيخ؛ منعا لتفاقم تأثر الخدمات الإنتاجية للسادة التجار وكذلك ضرورة إبلاغ طوارئ الكهرباء بكفرالشيخ في حالة زيادة مدة انقطاع التيار الكهربائي عن ساعة في أي منطقة، للتدخل بإصلاح العطل من خلال شركة توزيع الكهرباء بالمنطقة، حيث أن مواعيد فصل التيار الكهربائي معلنة للجميع، ويمكن التعرف عليها من الصفحات الرسمية والموقع الرسمي للوزارة و رئاسة مجلس الوزراء المصري وصفحة الغرفة علي موقع التواصل الاجتماعي وتم تعميمها علي كافة الشعب التجارية بالغرفة بحسب المناطق بمختلف المحافظات المصرية.

وطمأن المهندس حاتم عبدالغفار، مجتمع الأعمال بكفرالشيخ أنه لن يكون هناك انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي وقرب انتهاء تخفيف الاعمال خلال 15 يوما بحيث تعود الأمور لطبيعتها وأن الغرفة قد قامت بحث منسبيها على تقبل هذا الأمر، حيث أن ظاهرة ارتفاع درجات الحرارة هذا العام غير مسبوقة على كافة أنحاء مصر.

وإليكم جدول قطع الكهرباء بمحافظة كفر الشيخ: