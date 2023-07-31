وزير التعليم العالى يكلف الدكتور عبد الرازق دسوقي قائمًا بأعمال رئيس جامعة كفر الشيخ

كلف الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عددًا من القيادات الجامعية للقيام بأعمال رؤساء الجامعات الحكومية خلفًا لرؤساء الجامعات المُنتهية ولايتهم بنهاية يوليو الحالي، وذلك لحين انتهاء إجراءات اختيار رؤساء جامعات جدد.

الدكتور عبد الرازق دسوقي قائمًا بأعمال رئيس جامعة كفرالشيخ

وجاءت التكليفات على النحو التالي:

الدكتور عبد الرازق دسوقي قائمًا بأعمال رئيس جامعة كفرالشيخ.

الدكتور غادة فاروق حسن سعد قائمًا بأعمال رئيس جامعة عين شمس.

الدكتور أحمد عكاوي عبد العزيز أحمد قائمًا بأعمال رئيس جامعة جنوب الوادي.

الدكتور ناصر خميس بركات الجيزاوي قائمًا بأعمال رئيس جامعة بنها.

الدكتور حسان حمدي عبد الرحمن نعمان قائمًا بأعمال رئيس جامعة سوهاج.

الدكتور حمدان ربيع عطية المتولي قائمًا بأعمال رئيس جامعة دمياط.

الدكتور علي حسين عطا محمود قائمًا بأعمال رئيس جامعة السويس.