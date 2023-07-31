تدريب لتأهيل سفراء التميز للكليات بجامعة كفر الشيخ

بالتعاون مع وزارة التخطيط

تحت رئيس جامعة كفرالشيخ رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي ، وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، نفذت جامعة كفرالشيخ دورة تدريبية يوميي 30-31 يوليو 2023 بالجامعة، برئاسة الدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وحضور الدكتور حازم شرف الدين، والدكتور إسراء حسني، من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وهدف التدريب لتأهيل وتدريب فريق إدارة جائزة التميز الداخلي للجامعة وسفراء ونواب سفراء التميز لكليات الجامعة، عن كيفية تقديم طلبات الترشيح ورفع الملفات للمشاركة في جائزة التميز الداخلي لجامعة كفرالشيخ في المرحلة الثانية من منظومة الجوائز الداخلية للجامعات.