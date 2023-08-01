" كنوز الفيوم" مبادرة لإدارة الوعى الأثري لتنشيط السياحة الداخلية

أكد الدكتور على البطل مدير عام آثار الفيوم، أن إدارة الوعى الاثري بالفيوم اطلقت مبادرة "كنوز الفيوم" لزيادة الوعى الاثرى وتنشيط السياحة الداخلية بالمحافظة .

وقد حرصت إدارة الوعي الأثري بقيادة نرمين عاطف مديرة ادارة الوعى الأثري بمنطقة آثار الفيوم تحت رعاية مدير عام اثار المحافظة على الترويج السياحي لما تتمتع به محافظة الفيوم من مقومات سياحية وأثرية متنوعة، لتشجيع السياحة الداخلية بالمحافظة .

وأشار مدير عام اثار الفيوم، إلى أن المبادرة تستهدف الارتقاء بالوعي الأثري للشباب والأطفال والنشئ، وذلك عن طريق شرح التاريخ الأثري بكل أنواعه وسرد الأحداث والقصص التاريخية داخل المكان الذي شهد هذه الأحداث ،عملاُ بمبدأ أن التاريخ والأصل والعراقة يمثل جزء كبير من الإنتماء والاعتزاز بالوطن، وفي الوقت نفسه يمثل الهوية.

تاريخ الفيوم

واضافت نرمين عاطف مديرة ادارة الوعى الاثري ان المبادرة تتضمن التعريف بالتاريخ العريق للفيوم ودورها واهتمام الملوك بها عبر العصور وموقعها الفريد بين المحافظات ومناطقها السياحية والاثرية والمشروعات القومية على أرضها.

قالت " عاطف" ان المبادرة تهدف إلى التعرف على مقومات التراث الحضارى المتنوع بمحافظة الفيوم مثل محمية التراث العالمى بوادى الحيتان - منطقة قصر قارون - منطقة كوم أوشيم- مدينة ماضى الاثرية - هرم هوارة هرم اللاهون ومعبد قصر قارون بالإضافة إلى مراكز الحرف التراثية المميزة مثل قرية تونس الخزف وقرية النزله للفخار وعين السيلين، هذا التراث فى حاجة ماسة إلى الحفاظ عليه وتسويقه سواء داخليا أو خارجيا.

اكدت مديرة الإدارة نرمين عاطف ان المبادرة استطاعت تنظيم العديد من الفاعليات وجولات أثرية، تضم المدارس والجامعات وتنظيم جوالات مجانية ومحاضرات للتعرف على المناطق الاثرية بمحافظة الفيوم والتاريخ المصري القديم والتاريخ الإسلامي إضافة إلى التاريخ القبطي والتاريخ البطلمي وباتت هذه الفعاليات حريصة على استقطاب المزيد من الشباب والأطفال وجميع فئات المجتمع حرصًا على نشر الوعى الاثري بمحافظة الفيوم .