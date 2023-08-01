تقديم تيسيرات للراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة

وجه اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية بتقديم تيسيرات للطلاب الراغبين في التقديم لكلية الشرطة لهذا العام.

وشملت التيسيرات المقدمة للطلاب إعلان نتائج جميع الاختبارات الخاصة بالطلبة المتقدمين وتحديد مواعيد الاختبارات من خلال موقع الوزارة، وذلك تيسيرا على الطلبة وأولياء الأمور فى متابعة نتائج أبنائهم دون تحميلهم مشقة السفر للقاهرة للوقوف على هذه النتائج من مقر أكاديمية الشرطة.

توفير منافذ لاستخراج الوثائق المطلوبة من المتقدمين

وتضمنت توفير منافذ لاستخراج الوثائق المطلوبة من المتقدمين "صحف الحالة الجنائية- القيد العائلى"، وتوفير منافذ لبيع "الطوابع والدمغة، نسخ الأوراق، التصوير الفوتوغرافى الفوري".

كما شملت إعداد مركز لخدمة الطلبة المتقدمين داخل لجان قبول الطلبات للتيسير عليهم وطباعة كتيب يحتوى على جميع الإجراءات اللازمة للتقدم للالتحاق وكافة الاستفسارات المتعلقة بالتقديم ويتم تسليمه ضمن ملف الالتحاق.