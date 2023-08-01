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الرئيس السيسي: الاهتمام بصحة المواطن المصري أولوية قصوى الرئيس السيسي يطلع على الموقف التنفيذي للمشروعات القومية في القطاع الصحي
الثلاثاء 01 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

ضمن مبادرة صيف شبابنا..

أنشطة ترفيهية لذوي القدرات والهمم بمركز شباب خليفة في الإسماعيلية

بوابة الوفد الإلكترونية

تواصل وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب ، الإدارة العامة للأنشطة الجامعية "إدارة قادرون باختلاف"، تنفيذ أنشطة مراكز الفنون وتنمية الابداع لذوى القدرات والهمم خلال فصل الصيف ، بمراكز الفنون وتنمية الابداع لذوى القدرات والهمم المنتشرة في محافظات مصر المختلفة.

و نظم مركز شباب ابوخليفة بمحافظة الاسماعيلية تدريبات لذوي القدرات والهمم ، رياضية وأنشطة فنية وتعليم صناعة المشغولات اليدوية.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بشريحة ذوي القدرات والهمم، وفي ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بالاهتمام بابنائنا القادرون باختلاف وتوفير كافه الامكانيات لهم ودمجهم في المجتمع.

الجريدة الورقية