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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

لاعبو الزمالك يخوضون تدريبات استشفائية استعدادًا للنصر السعودي

الزمالك
الزمالك

خاض تسعة لاعبين بفريق نادي الزمالك، تدريبات استشفائية  صباح يوم الثلاثاء بصالة الجيمانزيوم بفندق الإقامة، تحت إشراف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي  استعدادا للقاء النصر السعودي المرتقب يوم الخميس المقبل في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

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خضع التدريبات الاستشفائية كل من محمد صبحي وحمزه المثلوثي وحاتم سكر وأحمد فتوح ونبيل عماد دونجا وأحمد سيد "زيزو "ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسيف الجزيري وعمر جابر.

وفضل الجهاز الفني خوض هذه المجموعة لتدريبات استشفائية خوفا من تعرضهم للإجهاد عقب المشاركة في لقاء الشباب السعودي بالأمس.

وخسر الزمالك أمام  الشباب السعودي بهدف دون رد  في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الاثنين في المجموعة الثالثة الجولة الثانية بالبطولة العربية.

موعد مباراة الزمالك والنصر :

من المقرر أن تقام مباراة الزمالك والنصر يوم الخميس المقبل الموافق 3 أغسطس الجاري على ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية).

وستنطلق المواجهة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة SSC السعودية الرياضية الحاصلة على حقوق الحصرية لنقل البطولة العربية للأندية.

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