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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بشرى سارة لـ الزمالك قبل مباراة النصر السعودي في البطولة العربية

الزمالك
الزمالك

قسم كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك تقسيمه فنية في منتصف الملعب بين فريقين بمشاركة خلال مران اليوم الثلاثاء الصباحي الذي أقيم على ملعب عكاظ بمشاركة محمد عواد مع فريق ومحمد نديم مع الفريق الآخر ، استعدادا لمباراة النصر السعودي المقبلة في البطولة العربية.

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تفاصيل جلسة أوسوريو مع إبراهيما نداي قبل مران الزمالك

كانت التقسيمة شهدت مشاركة السنغالي إبراهيما نداي  جناح القلعة البيضاء  بصورة طبيعية بعد إتمام الشفاء  وجاهزيته عقب الإصابة التي تعرض لها بكدمة في الفك.

يلتقي  الفريق الأبيض للقاء النصر السعودي المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

موعد مباراة الزمالك والنصر السعودي في البطولة العربية 

يبدأ اللقاء بين الفارس الأبيض و النصر السعودي مساء الخميس المقبل في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة ، و6 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و7 مساء بتوقيت الإمارات .

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