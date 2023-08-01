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أغسطس عام مائى جديد .. إنجازات الري في ٢٠٢٢ و٢٣ والمشروعات المستقبلية الوزراء ينفي تخفيف الأحمال الكهربائيةعن مطار القاهرة الدولي
الثلاثاء 01 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الطيران المدني تنفي إيقاف عمل المشاية الكهربائية

المشاية الكهربائية
المشاية الكهربائية

نفت وزارة الطيران المدني فى بيان لها  ما تم نشره عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إيقاف عمل المشاية الكهربائية بمطار القاهرة الدولي لخفض استهلاك الكهرباء.

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وزير الطيران المدنى يوجه التحية لنماذج مشرفة بمطار القاهرة الدولى

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وزير الطيران يوجه العاملين لتخفيض استهلاك الكهرباء

وأكدت وزارة الطيران المدني أنه لا صحة لما تم تداوله وفي هذا الشأن وتوضح الوزارة أن منظومة المشاية الكهربائية تعمل بشكل طبيعي ومنتظم على مدار اليوم ولم يتم صدور أي قرار بشأن إيقافها أو تخفيض استهلاك الكهرباء خلال عملها، كما أوضحت الوزارة أنه لا مساس بأي خدمات تمس متطلبات العملاء ومقتضيات سير العمل بالمطارات المصرية وغيرها من المرافق الحيوية التي تقوم بالتعامل بشكل مباشر ودائم مع العملاء.

هذا بالإضافة إلى تخصيص عربيات الجولف كار المخصصة لكبار السن بالمجان وفي حال طلبها من مستخدمي الخدمة.

هذا وتهيب وزارة الطيران المدني جميع وسائل الإعلام ضرورة تحري الدقة وعدم نشر أي معلومات غير دقيقة وليس لها أساس من الصحة إلا بعد الرجوع إلى البيانات الإعلامية الرسمية الصادرة عن المركز الإعلامي لوزارة الطيران المدني.

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