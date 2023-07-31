الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الطيران يوجه العاملين لتخفيض استهلاك الكهرباء

وزير الطيران
وزير الطيران

أصدر الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني تعليماته إلى ديوان الوزارة وكذلك الشركات التابعة لتنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء وذلك في إطار خطة الدولة نحو ترشيد الاستهلاك في كافة المجالات.

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تخفيض استهلاك الكهرباء 


وقال الوزير في رسالة للعاملين أدعوكم جميعا لتبني خطة رشيدة لتخفيض استهلاك الكهرباء والقيام بدور توعوي في الحفاظ على الطاقة سواء على مدار حياتنا اليومية أو في أماكن عملنا بكافة المرافق والمنشآت الإدارية على أن يكون كل منا حريص بغلق أجهزة الكمبيوتر والمكيفات وكل ما يتعلق بإستخدام الكهرباء خاصة في حالة عدم التواجد بالمكاتب خلال ساعات العمل، وكذلك الالتزام بغلق مصابيح الإنارة الداخلية والخارجية عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية ماعدا ما تفرضه مقتضيات سير العمل في بعض المواقع داخل قطاع الطيران من مطارات وغيرها من مرافق حيوية تقوم بالتعامل بشكل مباشر ودائم.

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