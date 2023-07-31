وفد جامعة اليابان يدعم مرضى أورام الأقصر

استقبل مستشفى شفاء الاورمان لعلاج الأورام بالمجان، فريق من جامعة اليابان، لعمل جوله داخل الأقسام الطبية والتحدث عن أساليب العلاج الحديثه وزيارة الصيدلية الإكلينيكية من أجل تبادل الخبرات في مجال البحث العلمي.

وتم الاتفاق على عمل بروتوكول تعاون مشترك فى المستقبل القريب بين جامعة اليابان ومستشفى شفاء الاورمان.

وتفقد الوفد الياباني؛ أقسام المستشفى المختلفة، واستمعوا لشرح وافي من كافة رؤساء الأقسام عن طبيعة الكشف على المرضى وتشخيص حالاتهم بقسم علاج اليوم الواحد، وتلقى جرعات العلاج الكيماوي وتحضيرها داخل الصيدلية الإكلينيكية وقسم العلاج الإشعاعي وغرف الإقامة الداخلية والإفاقة والعمليات.

وأبدى الوفد اليابانى، خلال زيارتهم للمستشفى سعادتهم الكبيرة بزيارة هذا الصرح الطبي المميز، لتقديم الدعم المعنوى لمرضى السرطان من مختلف الاعمار، مؤكدين على انبهارهم بالامكانيات المتاحة والتى تعالج الآلاف من مرضي محافظات الصعيد بالمجان تماماً.



ومن جانبه عبر محمود فؤاد - الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الاورمان، عن سعادته بزيارة وفد جامعة اليابان للمستشفى، ومشاهدة الصرح الطبي العملاق، بجانب التعرف على الخدمات التى يتم تقديمها للمرضي من الأطفال والكبار باتباع احدث الأساليب العلاجية، مثمنا حرص وفد جامعة اليابان على زيارته للصيدلة الإكلينيكية وتبادل الخبرات في مجال البحث العلمي بما بعود بالنفع على مرضي السرطان في الفترة المقبلة.