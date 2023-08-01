إيرادات هيئة الأوقاف تتخطى الـ151 مليون جنيه خلال يوليو

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن هيئة الأوقاف حققت خلال الشهر الأول من العام المالى الجديد 2023 /2024م المزيد من الأرقام القياسية فى الأرباح والإيرادات.

وأضاف جمعة، أن إجمالى المتحصلات من الإيرادات عن الفترة من 1 يوليو الماضى حتى أمس بلغ 151 مليونا و119 ألفا و464 جنيهًا.

زيادات الإيرادات

وقال وزير الأوقاف فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، أن "هذه الإيرادات حققت زيادة قدرها 17 مليونا و91 ألفا و893 جنيها، بنسبة تقدر بنحو (12.8%) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالى الماضى 2022 / 2023م".

وأضاف الوزير أن "هذه الزيادة تقدر بـ 51 مليونا و66 ألفا و939 جنيها، بنسبة قدرها (51%) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالى 2021/ 2022م".