موسم الأمطار يتحول لكابوس يهدد حياة اللاجئين السودانيين في تشاد (شاهد)

تحولت نعمة المطر إلى نقمة تهدد حياة اللاجئين السودانيين في جمهورية تشاد، حيث عبر عدد كبير من اللاجئين إلى الحدود باحثين عن الآمان، بعيدًا عن الاشتباكات الدامية في السودان فوجدوا شبح الموت أمامهم يطاردهم.

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اللاجئون السودانون الهاربون من جحيم المواجهات في دارفور

وأوضح تقرير تليفزيوني عرضته قناة “سكاي نيوز” أن اللاجئين السودانين الهاربين من جحيم المواجهات في دارفور، لم يتركوا سبيلاً إلا وسلكوه بحثاً عن مأوى، حيث يوجد 33 الف لاجئ قدموا من كل فج من السودان هربًا من الحداث الدامية ليواجهون مصير آخر محفوف بالمخاطر بسبب السيول والأمطار.

وذكر التقرير أن هذا العدد بمثابة جزءٌ يسيرٌ من ضمن 300 الف سوداني نزحوا تباعاً إلى تشاد للنجاة بحياتهم، لكن يبدو أن الحال ليس بالأفضل مع بداية موسم الأمطار، حيث يتدافع اللاجئون في كل الاتجاهات على أمل الوصول الى مكانٍ آمن.

منظمات الأغاثة تشكو من صعوباتٍ جمةٍ في عملها

وأشار التقرير أن منظمات الأغاثة تشكو من صعوباتٍ جمةٍ في عملها بسبب ظروف الطقس السيئة، وعدم القدرة على الزيادة المتواصلة لعداد اللاجئين فضلاً عن نقص تمويل العمليات.

فكل موجةٍ من الاشتباكات في الجانب السوداني ينتج عنها قدوم الآلاف إلىى تشاد، ويواجهون مخاطر امنية في مسارهم ويعانون شحاً في الغذاء والدواء.