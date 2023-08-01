الرئيس الصيني يدعو لبذل أقصى الجهود للبحث عن المفقودين والمحاصرين جراء الفيضانات

دعا الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الثلاثاء، إلى بذل أقصى الجهود لإنقاذ المفقودين والمحاصرين بعد هطول أمطار غزيرة على الأجزاء الشمالية من البلاد، فيما تتعرض البلاد لفيضانات وكوارث جيولوجية، فضلا عن وقوع خسائر فادحة في بكين.





وأكد شي- في توجيه أصدره، اليوم، بشأن العمل للوقاية من الفيضانات والإغاثة من الكوارث، وفقا لوكالة الأنباء الصينية- أنه يتعين على السلطات المعنية تعزيز مراقبة الفيضانات والتحذير المبكر منها، والتركيز على المواقع المهمة للوقاية من الفيضانات، والتنفيذ الكامل للتدابير الخاصة بالوقاية من الفيضانات خلال الفترة الرئيسية من أواخر يوليو إلى أوائل أغسطس.

كما طالب شي، ببذل الجهود لتقليل أعداد الضحايا، وبذل الجهود لاتخاذ الترتيبات المناسبة للأشخاص المتضررين من الفيضانات والكوارث الجيولوجية، والإصلاح الفوري للبنية التحتية المتضررة، بما في ذلك مرافق النقل والاتصالات والكهرباء، واستعادة النظام الطبيعي في العمل والحياة في أسرع وقت ممكن.

وشدد على أنه يجب ضمان سلامة أرواح المواطنين وممتلكاتهم، فضلا عن الاستقرار الاجتماعي ببذل أقصى الجهود.

العاصفة دوكسوري

وتضرب العاصفة دوكسوري التي كانت إعصارا قبل أن تتراجع قوتها، الصين من الجنوب الشرقي وصولا إلى الشمال منذ الجمعة عندما بلغت اليابسة في إقليم فوجيان الشرقي بعد مرورها في الفلبين المجاورة.

وبدأت أمطار غزيرة تنهال على العاصمة والمناطق المجاورة لها السبت. وفي غضون 40 ساعة فقط، سجل في العاصمة الصينية هطول أمطار توازي معدل شهر يوليو كاملا.

وانقطعت المياه الجارية عن 150 ألف منزل في مينتوغو فيما أرسلت السلطات 45 صهريجا لتوفير الإمدادات الطارئة، وفق ما أوردت صحيفة «بكين ديلي» الرسمية الثلاثاء.

ونشرت وسائل الإعلام الصينية، الإثنين، لقطات تظهر الفوضى في قطارات عالية السرعة، بعضها متوقف منذ 30 ساعة مع ركاب يشتكون من نفاد الطعام والماء.

وأصدرت سلطات بكين، الاثنين، أعلى مستوى إنذار من فيضانات.

وأفادت مذكرة صادرة عن السلطات أن أجزاء كبيرة من ضواحي العاصمة "تواجه خطر الانهيارات والانزلاقات الأرضية والوحلية"، مرفقة بإنذار من المستوى الأحمر للفيضانات.

ونجمت الأمطار الغزيرة عن الإعصار دوكسوري الذي أوقع ما لا يقل عن ستة قتلى في الفلبين.

وحلت العاصفة الاستوائية على شمال الصين منذ الجمعة بعدما تراجعت قوة الإعصار.

وأفادت الأرصاد الجوية في بكين أن 170,9 ملم من المياه انهمرت على العاصمة خلال أربعين ساعة بين مساء السبت وصباح الاثنين، ما يكاد يعادل متوسط المتساقطات لكامل شهر يوليو عادة.

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