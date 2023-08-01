تفاصيل جلسة أوسوريو مع إبراهيما نداي قبل مران الزمالك

عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك جلسة مع السنغالي إبراهيما نداي جناح الأبيض والذي تواجد ضمن المجموعة التي خاضت مران اليوم الثلاثاء على ملعب عكاظ استعدادا للقاء النصر المقبل في البطولة العربية.

واطمأن المدير الفني على قدرة اللاعب على المشاركه بشكل طبيعي فى التدريبات، بعدما غاب عن لقاء الشباب السعودي بالأمس بسبب إصابته بكدمة في الفك تعرض لها خلال لقاء الاتحاد المنستيري.

ويستعد الفريق الأبيض للقاء النصر السعودي المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة كل من :

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسى – علي ياسر - محمد صلاح ذكي.