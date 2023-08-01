تستعد وزارة التربية والتعليم، لاستقبال طلبات التظلمات على نتائج الثانوية العامة 2023، المقرر أن تستمر لمدة أسبوعين، إذ يحصل الطالب على صورة ضوئية من ورق الإجابة، على أن يجرى إتاحة نماذج الإجابة على الموقع الإلكتروني للوزارة.

وهناك بعض النصائح التي يجب على الطالب اتباعها، قبل تقديم تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023، المقرر أن تكون هذا العام ورقيًا وإلكترونيًا، برسوم تقدر بـ200 جنيه لكل مادة.

نصائح لطلاب الثانوية العامة قبل تقديم التظلمات:

- على الطالب سداد مبلغ الرسوم المقررة “200 جنيه” عن كل مادة يرغب في تقديم التظلم بشأنها بأحد مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، أو من منافذ ماكينات فوري.

- على الطالب التواجد في مقر لجنة النظام والمراقبة في الموعد المحدد له، إذ تبدأ مواعيد الاطلاع من الساعة التاسعة صباحًا.

- عملية الاطلاع للطالب، تقتصر على صورة ضوئية من كراسة الامتحان، ويجب عليه أن يعلم أنه لن يطلع الكراسة الأصلية.

- يشترط أن يحضر الطالب الذي يرغب في التظلم بنفسه لمقر اللجنة، حتى يطلع جيدًا على صورة كراسة الامتحان، ويستطيع تدوين ملاحظاته بشأنها، بخط يده في النموذج المعد لذلك، عند الاطلاع على صورة كراسة الامتحان.

- يجرى تدوين الملاحظات في هذه الحالات فقط: “وجود أجزاء من الإجابة غير مقدرة، أو عدم صحة جمع جزئيات درجات كل سؤال من الداخل أو عدم مطابقتها للدرجات المدونة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة، أو الخطأ فى جمع الدرجات الكلية للأسئلة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة”.

- وبخلاف الحالات السابقة، يمكن للطالب تدوين أية ملاحظات أخرى في حال ارتأى الطالب أنها ستؤثر فى مجموع الدرجات بالمادة المتظلم من درجاتها.

- يحظر نهائيًا استخدام الهاتف المحمول أثناء عملية الاطلاع.