"تراجيديا آدم وجسد آخر" فى مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية اليوم

في السادسة من مساء اليوم الثلاثاء ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية ندوة بالحضور الفعلي وأيضًا أون لاين عبر تطبيق ويبكس؛ بقاعة C بعنوان (اقرأني وأقرؤك) لمناقشة مجموعتين من القصص القصيرة جدًا هما "تراجيديا آدم" للأديب محمد الحديني، و"جسد. جسد آخر" للأديبة هناء عبد الهادي، حيث يقدم كل كاتب قراءة لمجموعة الكاتب الآخر، ثم تناقش العملين معًا الناقدة د.يسرا العدوي. ويدير اللقاء الأديب منير عتيبة مدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.

محمد الحديني

يذكر أن محمد الحديني: قاص وشاعر ومترجم مصري مقيم بالكويت صدر له ثلاث مجموعات قصصية قصيرة جدا: خارج أضلاع الدائرة,تراجيديا آدم و لا أحد هناك. وفي الشعر صدر له: أوركسترا تعزف لحنا صامتا و ظل يرتسم على المياه البعيدة. كما شارك بقصائد بالإنجليزية في مجلدي أنطولوجيا شعراء البحر المتوسط وأنطولوجيا الشعر الإفريقي المعاصر. أما في الترجمة إلى الإنجليزية فقد صدر له ترجمة المجموعة القصصية المتجول في الأحلام للأديب الراحل محمد عبد المنعم زهران. فازت مجموعته القصصية لا أحد هناك بجائزة الدولة التشجيعية في الآداب 2018, وفاز مخطوط ديوانه (ظل يرتسم على المياه البعيدة) بجائزة محمد عفيفي مطر للشعر العربي 2022. شارك الكاتب في العديد من الفعاليات منها مهرجان الشعر العالمي ومهرجان كريتيا الدولي للشعر. كما أقيمت له عدة أمسيات لمناقشة أعماله في مكتبة الأسكندرية والمجلس الأعلى للثقافة ومعرض الأسكندرية للكتاب وأتيليه العرب للثقافة والفنون ونادي الأدب. نشرت نصوص الكاتب بالعربية والإنجليزية في العديد من الصحف والمجلات الورقية فضلا عن المنصات والمواقع الأدبية.

هناء عبد الهادي



هناء عبد الهادي: قاصة وروائية. عضو اتحاد كتاب مصر. عضو فريق تحرير مجلة ضاد التي يصدرها إتحاد كتاب مصر . عضو لجنة العلاقات العربية باتحاد كتاب مصر . عضو مركز الحرية للابداع بالإسكندرية .عضو مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية .عضو هيئة الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية.عضو لجنة الإعلام بجمعية أصدقاء مكتبة الاسكندريةِ .عضو اتيلية الإسكندرية.عضو لجنة مؤتمر الإسكندرية للسرديات الدورة الأولي دورة مصطفي نصر2013 ..تم تكريمها من المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية في حملة كوني مبدعة عضو مؤسس لجريدة أمواج سكندرية كتابة مقال أسبوعي في جريدة أمواج سكندرية. تولت باب بريد القراء في أكثر من جريدة علي مدار أكثر من عشر سنوات.شاركت في حملات للتبرع بالدم لمرضى انيميا البحر الأبيض المتوسط.

شارت في التحكيم في عدد من المسابقات الأدبية. صدر لها: كلام من القلب رباعيات زجلية. أحب فيك أنا -مجموعة قصصية. السماء تشاركني البكاء-قصص قصيرة وخواطر. اسمعني لتراني -قصص قصيرة . اخدعني ببراعة -قصص قصيرة وخواطر .في قيودك حريتي -قصص قصيرة . مسار إجباري -قصص قصيرة جدا. هوامش بحجم المتن رواية. جسد..جسد آخر-قصص قصيرة جدا. حكايات لديانا قصص للأطفال. في مجال التلفزيون : كتابة أشعار برامج إجتماعية . في مجال المسرح :كتابة أشعار مسرحية للأطفال. مسرحية عن المرأة.. مسرحية للأطفال .

الجوائز:

جائزة منتدى المحكيات في القصة القصيرة جدا. جائزة يوسف ابورية من اتحاد كتاب مصر عن رواية هوامش بحجم المتن.

د.يسرا العدوي



د.يسرا العدوي: أستاذ مساعد النقد الأدبي بقسم اللغة العربية كلية التربية جامعة دمنهور. عضو مجلس إدارة نادي الأدب المركزي بثقافة محافظة البحيرة 2020. رئيسة معيار الطلاب والخريجين ، وحدة الجودة والاعتماد ، كلية التربية ، جامعة دمنهور 2019. تناولت بالنقد العديد من الأعمال السردية وشاركت في عدد من المؤتمرات المحلية والدولية إضافة إلى المشاركة بالمنتديات الأدبية والتحكيم في بعض المسابقات الأدبية.

رابط الندوة

https://libraryofalexandria-103.my.webex.com/libraryofalexandria-103.my/j.php?MTID=mb6ab80040bfbc4f3950bde859e372490

